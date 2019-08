Lisbeth Morell, formand for Næstved Tennis Klub, tilbyder træning til kraftigt nedsat kontingent i anledning af 125 års jubilæet.

Tennisklub med nyt tiltag for at tiltrække medlemmer: Spil for 125 kroner

Næstved - 19. august 2019 kl. 21:06 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem siger, at tennis behøver at være dyrt?

I hvert fald ikke i Næstved Tennis Klub, der i forsøget på at skaffe mere interesse for tennissporten har lanceret et særtilbud med kraftigt nedsat kontingent for nye medlemmer.

- I anledning af jubilæet har vi nedsat kontingentet til 125 kroner resten af året. Det giver mulighed for nye spillere til at prøve kræfter med sporten og vi kan glæde os over at vi har skaffet 30 nye medlemmer i år, siger formand Lisbeth Morell.

Det er især forældre til de børn, der i forvejen spiller tennis i klubben, som selv er begyndt at svinge ketcheren. Og der er også kommet flere nybegyndere i den mere modne alder.

- Det er aldrig for sent at gå i gang med tennis og vi tilbyder også trænere til de nye medlemmer, så de lærer den grundlæggende teknik og dermed får mere fornøjelse af spillet, siger Lisbeth Morell.

Næstved Tennis Klub samarbejder også med idrætsorganisationen DGI, der har søsat projekt »Bevæg dig for livet«.

Her tilbydes otte timers træning plus en ketcher for 500 kroner.

- Det eneste du skal medbringe er et par kondisko, så sørger vi for resten, siger Lisbeth Morell.

På landsplan tæller Dansk Tennis Forbund knap 57.000 medlemmer.

