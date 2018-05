Se billedserie Mads Hansen har været en del af Ten Sing Næstved i mange år. Han er i dag det, foreningen kalder skubber, mens Marie Nielsen er menigt medlem. I næste weekend opfører de deres årlige show i Centergården i Hyllinge.

Ten Sing skaber fællesskab blandt unge

17-årige Marie Nielsen gør sig klar foran mikrofonen. Hun elsker at synge, og så er det dejligt, at hun kan komme hos Ten Sing og synge og spille med andre unge, der deler samme interesse.

Ten Sing Næstved, som holder til i Centergården i Hyllinge, hører under KFUM og KFUK i Danmark. Det betyder, at foreningen er en del af folkekirken og bygger på et kristent fundament. Man skal dog ikke nødvendigvis tro på Gud for at kunne være med. Hos Ten Sing er fællesskabet nemlig det vigtigste, og man kan være sig selv - sammen med andre.

- Det er et samfund, hvor vi er kristne og tror på hinanden. Vi bygger på den kristne tro om at være sammen. Hos Ten Sing handler det om at få lov til at udtrykke sig, og der er plads til alle uanset tro, fortæller 23-årige Mads Hansen, som har været en del af Ten Sing, siden han var seks år.

- Her er der lidt mere accept af, at man tror på noget. Vi hygger og hjælper hinanden med lektier, og man kan få diskuteret noget tro sammen med andre unge, supplerer Marie Nielsen.

Der er i dag 17 medlemmer af Ten Sing Næstved. Foreningen startede i Jernbanegade og har eksisteret i snart 30 år. Siden flyttede foreningen til lokaler i Østergade, og for seks år siden flyttede Ten Sing til Centergården i Hyllinge, hvor de har fået indrettet deres eget lille sted.

De unge mødes fast hver mandag aften. Når de mødes, diskuterer de ofte forskellige emner, som de kalder for »lyspunkt«. Når et emne er diskuteret, beder de sammen Fadervor - hvis man altså vil og har lyst.

Der er masser af drama, teknik og musik. En stor del af Ten Sing handler om at opbygge og sammensætte et show, som skal vises i slutningen af sæsonen. I år handler showet om at hjælpe hinanden.

- Det er nogle scener, der handler om hverdagens helte. Hvis en hjælper, bliver det en kædereaktion, hvor alle hjælper hinanden, forklarer Marie Nielsen.

Der spilles musik mellem hver scene, og der vises også små filmklip. Ten Sing opfører to shows i næste weekend den 2. og 3. juni i Centergården i Hyllinge. Lørdag spilles der kl. 20, og søndag spilles der kl. 14. Showet varer omkring halvanden time med indlagt pause, hvor det er muligt at købe kaffe og kage. Billetter kan købes i indgangen, og dørene åbner en halv time før showets start.