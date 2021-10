Se billedserie Industritekniker Julie Ravnskjær fra Emerson sørger for at pigerne får noget hands on ved at lære dem, hvordan man samler en speciel blok, der bruges i næsten alle ventiler. Her er det Pauline Hornbek (t.v.) og Signe Marie Rønnebek Kristiansen, begge fra 9. B på Susåskolens Holstedafdeling, som arbejder på sagen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Teknologi er også for kvinder

Næstved - 07. oktober 2021 kl. 07:45 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Næstved: Da han læste om Girls Day in Science, var han hurtig til at slå til og booke allerede før sommerferien det eneste lokale tilbud.

Onsdag troppede omkring 20 piger op hos Emerson på Åderupvej for at se, hvordan man her arbejder med marineteknologi.

De kommer fra 8. og 9. klasserne på Susåskolens afdeling Holsted og er udvalgt ud fra, at de har en interesse for matematik og naturfag.

Kloge piger - Det er nogle kloge piger, siger Bendt Henning Andreasen, som underviser i matematik, fysik og kemi på Holstedafdelingen.

Han er dybt imponeret over hvor dygtige pigerne er til at samle en blok, der bruges i forbindelse med næsten alle de pumper, som Emerson leverer.

- Det er det, jeg arbejder med til hverdag, siger 24-årige Julie Ravnskjær, der er en af blot to kvinder i produktionen. Denne dag har hun fornøjelsen af at lære pigerne at samle sådan en blok.

Kvinde på værkstedet Blandt de 70 ansatte i produktionen er der helt klart flest mænd i den lidt mere modne alder, men alligevel har Julie Ravnskjær det som en fisk i vandet:

- Jeg bliver her så længe, de vil have mig, siger hun, der søgte jobbet her efter anbefaling fra kæresten, som har været i lære på Emerson.

- Sammenholdet her er fantastisk. De er virkelig gode til at tage hensyn, siger hun, der med glæde tager turen hertil fra Slagelse af.

Egentlig ville hun gerne være guldsmed eller smykkedesigner, men da hun fandt ud af, hvor svært det var at finde en læreplads, så begyndt hun at tænke i andre baner.

- Det er spændende at arbejde i metal, og jeg kan godt lide at skabe noget, siger hun, der derfor endte med et arbejde som industritekniker.

Mange veje Men de 160 ansatte i Emerson i Danmark tæller også mange andre funktioner og uddannelser.

Der er mange veje, som fører til Emerson. Tre medarbejdere går på podiet og fortæller om deres uddannelse og vejen til jobbet på virksomheden, der har eksisteret siden 1960 og i dag hovedsageligt laver udstyr til fjernstyring af ventiler og tankmåling på skibe.

De færreste er gået den lige vej men er startet et helt andet sted, som Pia Christensen, der startede med en all round kontoruddannelse og i dag er leder af Emersons indkøbsafdeling, hvor det i høj grad handler om at læse alt med småt i kontrakterne. Hun har arbejdet her før og blev kontaktet og spurgt, om hun var interesseret i dette job.

- Så et godt råd er altid at lade være med at smække med døren, når man skifter job. Det er sindssygt vigtigt med et godt netværk, og det kunne jo være, at man gerne ville tilbage en dag, siger hun.

Den virkelige verden Steffen Albrekt er først uddannet elektriker, tog siden uddannelsen til maskinmester og sidder i dag som projektleder og laver tilbud til kunderne, mens Vibeke Larsen er uddannet kemiingeniør og tidligere har lavet alt muligt lige fra at måle radioaktivitet på Thule Air Base på Grønland til at kontrollere arbejdsforholdene på boreplatforme. I dag har hun ansvaret for Emersons håndtering af miljø, sundhed og sikkerhed i Danmark.

- Det her er den virkelige verden, siger Bendt Henning Andreasen, som synes det er et godt program, der her er skruet sammen.

- De får set produktionen på en arbejdsplads, får fortalt om tre-fire forskellige uddannelser, har hands on med blokkene og får en netværk, så det er rigtig godt, siger han, der her også får åbnet nogle døre til eksperter, når der skal laves større opgaver og måske her også er basis for nogle praktikpladser.