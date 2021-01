En fejl fra KSD på sygedagpengeområdet fik tirsdag mange borgere til at ringe til jobcentret. Foto: Robert Andersen

Teknisk fejl gav ekstra travlhed på jobcenter

En lang række danskere vågnede tirsdag morgen op til lidt af en chokmelding. I deres e-Boks lå der et brev fra KSD - Kommunernes Sygedagpengesystem, en del af KMD, hvor der stod, at næsten halvdelen af deres normale udbetaling var fratrukket på grund af en tidligere udbetaling.

Det viste sig dog hurtigt, at der var tale om en fejl. KSD kunne meddele, at det kun var en fejl på papiret, og at alle ville få det korrekte beløb udbetalt torsdag