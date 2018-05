Tegningerne med navn på skulle med hjem samme dag

Kezia Andersson går i 0. klasse. Første skoledag lavede hun musen her sammen med sin mor i skolen. Nu har hun taget den med hjem efter ordre fra læreren. Foto: Niels Brande

Næstved - 22. maj 2018

Det skabte store frustrationer hos familien Andersson i Holme-Olstrup, da deres to ældste børn, Naomi og Kezia, tirsdag i sidste uge efter skole fortalte, at de ikke længere kunne bruge deres navne i skolen, men i stedet skulle have et nummer.

Det var Melissa Andersson, som hørte det først, da hun kørte deres ældste datter Naomi til svømning efter skoledagen.

- Naomi sagde noget med, at de snart skulle tage deres ting med navn på ned i klassen og kaldes et tal. Jeg tænkte, at mit barn skal ikke kaldes et tal. Jeg blev lidt irriteret, siger Melissa Andersson.

Naomi Andersson er ni år og går i 2. klasse på Holmegaardskolens afdeling i Holme-Olstrup.

- Vores lærer sagde, at vi snart skulle begynde at tage vores tegninger ned og ikke kalde hinanden navne mere. Han sagde, at vi ikke må have tegninger, hvor der for eksempel står »fra Naomi til Kezia«, fortæller den x-årige pige.

- Og vores lærer sagde, at han heller ikke helt ved hvorfor, men at der er blevet en lov om det, siger Naomi Andersson.

I hendes klasse har de en lille tavle hængende ved siden af hver plads, hvor de kan hænge tegninger og lignende, men nu skal de snart ned.

Blandt andet også den seddel med en hilsen fra mor om en god dag, som Naomi har gemt.

I 2. klasse har de hørt, at de nu skal have et tal i stedet for deres navn, men de har ikke fået det endnu.

Da de var kommet hjem om aftenen, blev Naomi ked af det. Hun var kommet til at tænke på det med tallene igen.

- Jeg synes, det er mærkeligt, og jeg vil bare gerne have, at vi kalder hinanden vores navne i klassen.

- Jeg græd også lidt, fordi Kezia havde hørt fra en i første klasse, at det er på grund af, hvis nogen kender vores navn, og de er tossede, kan de dræbe os. Så blev jeg lidt bange.

Det gjorde lillesøster Kezia på seks år ikke, fortæller hun, mens hun viser de tre ting frem, som hun skulle tage med hjem tirsdag i 0. klasse.

Der er et navneskilt, en lille planche med en mus, hun lavede med sin mor første dag i skolen og en forårstegning.

Udover det hjembragte har de også fjernet deres navne fra kasserne med deres sager i klassen og i garderoben.

Dragetegningerne, som de er ved at lave for tiden, hænger stadig i klassen. Der står navnet på bagsiden, forklarer Kezia. Det samme gælder læselisten, hvor der krydses af ved børnenes navne. Den har dog fået lov til at blive hængende sammen med dukselisten.

Sagen bunder i skolernes håndtering af den nye persondatalov, som træder i kraft 25. maj. Meldingerne tirsdag om navne og numre var en ubehagelig overraskelse i hjemmet i Holme-Olstrup.

- Det kom som et chok, da pigerne kom hjem og fortalte det. Jeg havde for et halvt år siden hørt, at en skole i Sverige overvejede at indføre numre i stedet for navne, og jeg havde gjort grundigt grin med det. Og så gør de det her i Holme-Olstrup, siger Thomas Andersson.

- Jeg synes, det bliver noget upersonligt, hvis de ikke har et navn. Der er en grund til, at vi har givet dem navnene, siger Melissa Andersson.