Dansk Rakkerpak & Faster Cool har store forventninger til den figur, de har skabt til stykket. Her er professoren sammen med den kanin, der får det hele til at gå galt - og med garanti vil skabe mange grin hos de mindste skolebørn. Fotos: Jens Wollesen

Teaterkunst og læring skal gå hånd i hånd i anderledes samarbejde

Alt går fint, bortset fra en enkelt aluminiumsbar over fødderne, lige indtil kaninen Albert, som professoren passer for sit barnebarn, tisser på ham og forsvinder ind i maskinen. Professoren prøver alt for at få ham ud, men må i sidste ende selv ind efter dyret. Da han kommer ud, er der sket noget med både hans ører og tænder...

Professoren ved alt om genbrug og genanvendelse af affald, og han demonstrerer stolt sin enestående genbrugsmaskine for publikum. Den er ret så smart, for den kan genanvende alt materiale i hele verden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her