Steffen Sommerstedt er med i begge forestillinger, der kan opleves til premieren i Appenæs. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Teateret skal da ud til publikum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Teateret skal da ud til publikum

Næstved - 27. juni 2020 kl. 08:47 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teaterforeningen »FLYTBAR - scenekunst« har netop set dagens lys. Formålet med foreningen er at skabe rammerne for at formilde teater på en helt anden måde, end publikum er vant til.

Læs også: Teater vinder ærespris for forestilling med 25 år på bagen

Teateret skal nemlig komme til dem. Og ikke omvendt.

Meningen er, at den professionelle scenekunst skal kunne opleves på utraditionelle steder, og den skal også gerne ramme et publikum, som normalt ikke går i teateret. Derfor er der også et mål om at ramme tyndtbefolkede områder.

Billige familiebilletter For at sikre, at der altid er tale om forestillinger af professionel kvalitet, vil teaterforeningen kun præsentere forestillinger, der er godkendt til formidlingsordningen.

Det gør også, at billetprisen kan holdes ned på et minimum, og til børneforestillingerne er der endda familiebilletter, så en familie på fire kan komme i teatret for blot 200 kroner.

Programmet for 2020 er netop offentliggjort, og her vil »FLYTBAR - scenekunst« satse på intime teateroplevelser.

Der er lagt særligt vægt på at præsentere fortælleteater og andre mindre produktioner, som nemt og smidigt kan tilpasses alternative spillesteder.

Første mulighed for at opleve det hele på nærmeste hold er 4. juli i det grønne område Sandbakken ved Gavnøvej i Appenæs, der danner rammen om to forestillinger, nemlig »En eventyrlig klang« med Teatret Aspendos og »Ord« med skuespillerne André W. N. Andersen, Steffen Sommerstedt og Steiner Steinmetz.

Den nye forening dækker både Næstved, Faxe og Vordingborg kommuner.

relaterede artikler

Katastrofen lurer for Næstved Teater 15. juni 2020 kl. 19:12

Fra overskud til underskud: Første forestilling efter coronapausen 15. juni 2020 kl. 08:59

Kyssende ægtemand vil spille Romeo - konen er Julie 30. maj 2020 kl. 09:08