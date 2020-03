Team Rynkeby har udsat skoleløbet til 4. juni. Foto: Mia Than West

Send til din ven. X Artiklen: Team Rynkeby udsætter skoleløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team Rynkeby udsætter skoleløb

Næstved - 12. marts 2020 kl. 09:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Team Rynkeby Fonden udsætter landsdækkende skoleløb på grund af den mulige risiko for spredning af coronavirus.

Fredagen før påskeferien skulle godt 90.000 skoleelever fra 295 danske skoler have deltaget i Team Rynkeby Skoleløbet til fordel for Børnelungefonden. Her i kommunen deltager Holmegaardsskolen, Svenstrup Efterskole og Gedebjerg Skole.

Det årlige, landsdækkende motions- og velgørenhedsløb for skoleelever bliver dog udsat to måneder til torsdag den 4. juni - dagen før grundlovsdag. Beslutningen er taget på grund af risikoen for spredning af coronavirus, fortæller Carl Erik Dalbøge, direktør i Team Rynkeby Fonden.

- Vi udsætter løbet ud fra et større hensyn. Vi skal tage situationen alvorligt, og vi skal gøre vores for at undgå at være med til at sprede smitten. Ikke blot for vores egen skyld, men også for at skåne de sårbare grupper - både de ældre og de kronisk syge i alle aldre. Herunder de børn, vi løber for, siger Carl Erik Dalbøge.

Ved at udsætte løbet i to måneder håber Team Rynkeby Fonden, at risikoen for spredning af coronavirussen er reduceret så meget, at det vil være forsvarligt at gennemføre løbet.

relaterede artikler

43.000 kroner til syge børn 20. februar 2020 kl. 09:25