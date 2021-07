Se billedserie Der er ingen fællestræninger i øjeblikket på grund af coronavirus. Derfor cykler rytterne på Team Rynkeby Storstrøm hver for sig eller i mindre grupper, fortæller holdkaptajn Mikael Kastrup Hansen (i front til venstre). Billedet her er fra en træningstur i 2018. Foto: Lars Havn Eriksen

Send til din ven. X Artiklen: Team Rynkeby fastholder sommerens cykeltur til Paris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Team Rynkeby fastholder sommerens cykeltur til Paris

Næstved - 26. marts 2020 kl. 10:29 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

Corona-epidemien kan sætte en stopper for Team Rynkeby, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme og deres familier.

Lige nu er det uafklaret, om turen til byernes by kan afvikles på grund af Covid-19. Team Rynkeby Fondens bestyrelse fastholder dog fortsat troen på, at situationen i Europa er normaliseret så meget til sommer, at velgørenhedscykelholdets tur til Paris kan gennemføres mere eller mindre som normalt.

Ingen tvang Samme holdning gør sig gældende hos det lokale hold Team Rynkeby Storstrøm, der efter planen sætter kurs mod Paris fredag den 3. juli. Det siger holdkaptajn Mikael Kastrup Hansen, der forsøger at bevare optimismen og håber på, at holdets 43 ryttere får trænet, så ingen falder fra.

- Der er en tro på, at turen bliver til noget. Vi kan kun opfordre dem til at få cyklet det antal træningskilometer, vi skulle have cyklet sammen. Det skal ses som et absolut minimum for, at man får en nogenlunde tålelig tid på cyklen, siger holdkaptajnen.

- Det er fuldstændig frivilligt, og vi kan ikke tvinge nogen. Det er et vink med en vognstang, at hvis du ikke får gjort det, så får du ikke en god og unik oplevelse ud af turen, fastslår Mikael Kastrup Hansen overfor Sjællandske.

Team Rynkeby Team Rynkeby er et af verdens største motions- og velgørenhedscykelhold.

Cykelholdet består i år af 2.100 cykelryttere og 550 hjælpere fordelt på 57 hold fra otte lande.

Team Rynkeby Storstrøm består i år af 43 ryttere og 10 servicefolk.

Team Rynkeby indsamlede sidste år 79,3 millioner kroner til børn med kritisk sygdom.

I Danmark samler Team Rynkeby ind til Børnecancerfonden og Børnelungefonden.

Fællesskabet styrkes Rynkerne skal tilbagelægge omkring 1350 kilometer i sadlen, inden de efter planen rammer Paris lørdag den 11. juli. Og det kræver skarp træning at kunne gennemføre turen, hvis ikke det skal blive alt for surt, og der samtidig skal være lidt overskud undervejs.

Den fælles træning begyndte tilbage i oktober med vintertræning på spinningcykler for at komme i form. Team Rynkeby Storstrøm nåede knap nok at komme ud på landevejen, før Danmark lukkede ned på grund af coronavirus. Nu har Team Rynkeby Fonden indstillet alle træningsaktiviteter. Det betyder, at Team Rynkeby Storstrøm har aflyst samtlige fællestræninger og planlagte træningslejre. Det kan få betydning for især de helt nye rynker, vurderer holdkaptajnen.

- Hvis man har været med før - og det man kalder gammel rynke - så ved man, hvad der skal til for at gennemføre. Det er klart, der vil være nogen, der ikke har cyklet før, som kan få det svært. Det er mange gange fællesskabets styrke, at man møder op og træner, siger Mikael Kastrup Hansen.

Lær at køre sammen Fra 1. marts og frem mod turen skal rytterne som udgangspunkt cykle minimum 2500 kilometer på landevejen for at blive helt klar til at cykle turen fra Næstved til Paris. De 1500 kilometer skal være sammen med holdet til fællestræninger.

- Man skal dels lære hinanden at kende og dels lære at køre sammen i en gruppe af hensyn til sikkerheden. Man skal respektere hinanden og give plads til hinanden, forklarer tidligere lokalredaktør på Sjællandske, Mogens Lorentzen, der i år trækker i den gule velgørenhedsuniform for tredje gang.

Når rytterne træner sammen, er de normalt delt op i to grupper af omkring 20 ryttere. Det kan ikke lade sig gøre nu, hvor de kun må køre få sammen. Der er en grænse for, hvor længe deltagerne kan træne alene, hvis det skal være forsvarligt at køre til Paris i større grupper.

- Hvis du er god nok og er vant til at cykle, er det ikke noget problem. Hvis du er ny og lidt usikker, får du ikke følelsen af at køre med andre, siger Mogens Lorentzen.



Artiklen fortsætter under billedet

Tidligere lokalredaktør på Sjællandske, Mogens Lorentzen, cyklede første gang med Team Rynkeby Storstrøm til Paris i juli 2018. Han er med igen i år og cykler hver dag for at holde formen. Privatfoto



Dele træningshistorier Rytterne skal ligeledes være i stand til i gennemsnit at cykle mellem 25 og 27 kilometer i timen på turen mod Paris. Det skal de, så der også er tid til socialt samvær og hygge, når rytterne ankommer til hotellet efter dagens etape.

Hvis corona-krisen fortsætter, og fællestræningerne ikke kommer i gang inden længe, vil det betyde, at rytterne får længere dage på cyklen, og der vil blive mindre tid til det sociale, vurderer holdkaptajnen.

Styregruppen forsøger at holde motivationen og modet oppe hos hele holdet ved eksempelvis at bevare lidt af fællesskabet via deres Facebook-gruppe.

- Der kan vi dele træningshistorier og drille hinanden lidt med, hvor meget man har fået cyklet, siger holdkaptajnen og fortæller, at holdet også haft debut med en virtuel fredagsbar via FaceTime.

Færre penge til syge børn Team Rynkeby Fonden har også indstillet alle indsamlingsaktiviteter. Det betyder, at Team Rynkeby Storstrøm har aflyst alle deres planlagte og indtægtsgivende events. Det vil i sidste ende betyde færre penge til syge børn.

Skoleløbet og foredraget med professor, forsker og overlæge Bente Klarlund er udsat, mens banko i slutningen af maj endnu ikke er aflyst.

- Nu må vi se, hvor vi lander henne. Der vil være noget på bundlinjen, der mangler, siger Mikael Kastrup Hansen.

Bestyrelsen vil træffe en endelig beslutning om, hvorvidt turen skal gennemføres eller ej i anden halvdel af maj.

Hvis turen gennemføres, bliver det 19. gang, Team Rynkeby cykler til Paris til fordel for alvorligt syge børn.

relaterede artikler

Team Rynkeby får støtte til Danmark rundt 21. april 2020 kl. 21:20

Team Rynkeby satser på at køre Danmark Rundt 20. april 2020 kl. 20:20

43.000 kroner til syge børn 20. februar 2020 kl. 09:25