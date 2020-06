Se billedserie Axeltorv var tætpakket, da Team Rynkeby Storstrøm tog afsked med hele Næstved. Sådan bliver det ikke i år på grund af corona. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Team Rynkeby Storstrøm kører Danmark rundt

Næstved - 11. juni 2020 kl. 10:28 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Team Rynkeby Storstrøm kører Danmark rundt. Det er slået endeligt fast, efter forsamlingsforbuddet mandag blev hævet fra 10 til 50.

Læs også: Lokale rynker klar til rundtur i Danmark

Styregruppen holdt møde samme aften, og de er enige om, at de gule Bianchi-cykler skal luftes, selv om det ikke bliver gennem Europa. Det glæder holdkaptajn Mikael Kastrup Hansen.

- Turen til Paris er blevet aflyst på grund af corona. Nu tager vi en tur rundt i Danmark. Vi er rigtig mange, der ser det her som et fantastisk alternativ. Jeg har cyklet til Paris siden 2014, og jeg glæder mig til at prøve noget nyt, siger holdkaptajnen og uddyber:

- Vi får set vores land på en anden måde, og vi er med til at bidrage til de slunkne hotelkasser.

800 kilometer

Team Rynkeby er et europæisk velgørenhedscykelhold, som hvert år cykler til Paris for at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme og deres familier. 2150 cykelryttere og 550 hjælpere fra 12 forskellige lande skulle efter planen være cyklet til Paris i starten af juli.

Hele teamet af ryttere og servicefolk på det lokale hold Team Rynkeby Storstrøm, der har hovedbase i Næstved, havde set frem til at sætte kursen mod Paris den 3. juli. Den plan har coronapandemien smadret. I stedet får de gule rynker nu en tur på omkring 800 kilometer på Sjælland, Falster, Lolland, Langeland, Fyn og Jylland. Ruten og overnatningerne er på plads. Holdet cykler af sted lørdag den 4. juli, og der køres fem dage. De returnerer til Næstved onsdag den 8. juli.

Afgang ikke helt på plads

Team Rynkeby Storstrøm er én blandt i alt fem danske rynkeby-hold, der har valgt at tage turen rundt i Danmark. Hvordan afgangen og ikke mindst afskeden med familie og venner bliver i år, er endnu ikke helt på plads.

Det er dog sikkert, at det bliver uden den helt store opmærksomhed med opsendelse af gule balloner og et menneskefyldt Axeltorv, hvor flere hundrede sidste år var samlet for at sende holdet godt af sted mod byernes by.

- Vi mangler de sidste ting og tilkendegivelser forskellige steder fra. Vi får ikke lov til at slippe af sted med samme manér som sidste år, fastslår Mikael Kastrup Hansen.

Vinke til børn

Hele formålet med Team Rynkeby er at skaffe penge til børn med kritisk sygdom. Særligt Børnecancerfonden. Derfor er planen også, at holdet skal cykle forbi børnekræftafdelingerne på Skejby Sygehus, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet.

- Det er det, der er den røde tråd. Vi håber, vi får lov til at vinke til nogle af de børn, der kæmper, siger Mikael Kastrup Hansen, der fortæller, at flere ryttere er faldet fra af forskellige årsager som sygdom og brækkede knogler, siden holdet blev sat i september 2019.

Nu er de 36 ryttere og 11 på serviceholdet. På grund af smittefare og forsamlingsforbud har holdet de seneste måneder trænet i mindre grupper. Nu er hele holdet igen begyndt at træne sammen på landevejen, og de er ved at gøre klar til »Tour de Danmark«.

Alle sikret plads

Efter aflysningen af cykelturen til Paris er det slået fast, at alle 2020-deltagere er sikret en plads på 2021-holdet. Hvis de ønsker det. Desuden har Team Rynkeby Storstrøm fået mulighed for at hæve antallet af deltagere til 60 ryttere.

- Vi fortsætter og glæder os til at få flere på holdet. Der vil blive plads til flere, men der skal en god ansøgning til og en god grund, siger holdkaptajnen og fortæller, at Team Rynkeby Fonden holder fast i at gennemføre checkoverrækkelsen på Torvet i Ringe, hvor Team Rynkeby formelt afslutter årets indsamling.

- Den check bliver unægtelig noget mindre. Nu kigger vi frem mod en ny sæson, erklærer holdkaptajnen.

