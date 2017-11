En oplevelse for livet at cykle med Team Rynkeby til Paris, siger kaptajn Mikael Kastrup Hansen.

Team Rynkeby: Kursen er sat mod Paris

Holdet er sat - 50 ryttere og 12 servicefolk har kurs mod Paris. Men lige nu handler det mest om spinning-træning i Scala og sponsor-kontakter. Det sidste har førsteprioritet for kaptajnen. Team Rynkeby er nemlig i første omgang et velgørenhedsprojekt. Der skal skaffes penge til behandling af kræftsyge børn.

- Fundraising er vigtig. Vi er alle i gang med at skaffe sponsorer, og det er en vanskelig opgave. Der er mange gode projekter, så der bliver slidt på de samme virksomheder. Vores opgave er at forklare, at deres donation går ubeskåret til Børnecancerfonden. Ikke til drift af et cykeleventyr. Alle deltagere på Team Rynkeby betaler selv. Og bruger en uges ferie på at cykle til Paris, siger Mikael Kastrup Hansen.