Mikael Kastrup Hansen, holdkaptajn for Team Rynkeby, fastholder at børn og balloner hænger sammen. Foto: Mogens Lorentzen

Send til din ven. X Artiklen: Team Rynkeby: Børn og balloner hører sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Team Rynkeby: Børn og balloner hører sammen

Næstved - 28. juni 2019 kl. 13:05 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det handler om at glæde børn - og børn bliver rigtig glade, når de ser balloner flyve mod himlen.

Team Rynkeby Storstrøms holdkaptajn Mikael Kastrup Hansen fastholder det fuldt forsvarlige i at velgørenhedscykelholdets afmarch fra Næstved bliver markeret med opsendelse af 500 gule heliumballoner - fremstillet af gummi, fra gummitræer i Brasilien.

- Jeg er åben for kritik, men i det her tilfælde er det jo ikke en beslutning, som ikke er gennemtænkt. Vi har købt et produkt, hvor der har været fokus på at belaste klimaet så lidt som muligt. Vi kan stå ved det her arrangement - også ballonerne, siger holdkaptajnen, der mener at debatten er opstået på et faktuelt forkert grundlag.

- Det er okay, at der er nogen som ikke er enige i vores valg, men det er et skråplan, hvis stemninger på et unuanceret grundlag skal få os til at ændre vores måde at handle på. Jeg dømmer heller ikke folk som spiser kød eller flyver på ferie. Min personlige holdning er at vi skal stoppe med at lege politi overfor hinanden og i stedet gøre en forskel selv. Jeg ved at jeg og hele Team Rynkeby gør en kæmpe forskel, både hvad angår klimabevidsthed og for syge børn, siger Mikael Kastrup Hansen.

Balloner eller brevduer

Han har modtaget tilbuddet om at erstatte ballonerne med 150 brevduer, en gratis donation fra en klimabekymret kvinde i Vordingborg, Lena Schroll, der hellere ser brevduer flyve mod himlen end gule balloner. Men holdkaptajnen har svært ved at se, hvad det skal gøre godt for.

Han vil dog ikke afsløre om det bliver balloner eller brevduer, der bliver sendt mod himlen i eftermiddag.

- Kom selv og se efter, lyder opfordringen fra holdkaptajnen.