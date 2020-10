Team Q ? landevejscykling kun for kvinder. Her er 10 seje piger klar til intervaltræning i Fodby. Privatfoto

Team Q: Kvinder cykler bare bedre sammen

- Det er ikke fordi, det er bedre uden mænd - det er bare noget andet.

Rie Stysiek er ikke i tvivl. For to år siden var hun med til at stifte et cykelhold kun for kvinder i Næstved Cykel-Motion. Ikke fordi hun har noget imod mænd i lycra. De er helt okay og kan ikke undværes. Men det giver alligevel noget andet, når der kun er kvinder på holdet.