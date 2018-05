Tavsheden breder sig i bestyrelse på sprogskole

Man har tilsyneladende valgt tavshedens strategi i bestyrelsen i Næstved Sprog- og Integrationscenter (NSI), efter at det kom frem, at Næstved Kommune mistænker sprogskolen for at have fusket med undervisning og eksamener i forbindelse med skolens arbejde med at lære flygtninge og andre udlændinge dansk og om dansk kultur.