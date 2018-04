Se billedserie Michael Enager åbnede tatovørbutikkenmed sin søn for et år siden. Fredag aften blev der skudt to gange foran butikken på Ndr. Farimagsvej. Fotos: Anna C. Møhl

Tatovørs søn stod få meter fra skudopgør

Næstved - 21. april 2018 kl. 13:35 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Michael Enagers søn Robin Ekelund stod kun få meter fra den mand, der fredag aften blev skudt uden for en tatovørbutik midt i Næstved.

Skudoffet blev ramt i låret og har ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi relation til bandemiljøet.

- Min søn er dybt rystet, siger Michael Enager til Sjællandske.

Michael Enager åbnede sammen med sin søn tatovørbutikken »Don't fear ink« i april 2017.

Godt et år forinden Næstved blev der løsnet flere skud mod samme sted.

Dengang brugte rockerbanden Black Army kælderen som klublokale. Bandidos' klubhus i Ringstedgade var ved samme lejlighed under beskydning. Politiet mødte talstærkt op og lukkede begge rockerklubber og afspærrede områderne. Dengang mente politiet, at der var tale om en intern magtstrid, som udløste skud mod tilholdsstederne for de to bander.

Michael Enager kender stedets forhistorie.

- Jeg er ikke rocker, jeg er pædagog, siger han.

Ifølge tatovøren er »Don't fear ink« kendt for netop ikke at have relationer til rockere.

- Det går utrolig godt med butikken og vi lever på, at vi ikke har noget med rockere at gøre. Vi er utrolig kede af, at der blev skudt uden for vores butik, men glade for, at det skete uden for åbningstiden, så der ikke var nogen kunder, siger Michael Enager.

Han beskriver, hvordan han og hans søn stod udenfor på fortovet, da en mand stoppede og spurgte om en tatovering han overvejede at få lavet. Michael Enager gik inden for i butikken og kort efter lød der to skud.

Skudofferet er blevet opereret og politiet oplyser, at hans tilstand er stabil.

- Vi har allerede talt med nogle vidner. Men hvis man har set eller hørt noget, beder vi om at blive kontaktet, siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.