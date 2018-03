Se billedserie Grundejerformændene Hans Henrik Knudsen (tv) og Jens Petersen står på det, der kunne være alle tiders strand. Hvis det ikke var for de enorme mængder af tang. Fotos: Anna C. Møhl

Tangsuppe er en stinker-sag

Næstved - 19. marts 2018 kl. 13:38 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig ikke fundet en varig løsning på de enorme mængder af tang, der lægger sig i vandkanten ved Vesterhave Strand og sender en fæl hørm ind over Karrebæksminde.

Læs også: Fælles oprydning på stranden droppet

Grundejerforeningerne ved stranden har opgivet at lave et strandrenselaug, der kunne stå for indsamlingen af tang. Heller ikke i det politiske system er der fundet en gylden måde at slippe af med bjergene af havets græs.

Sommerhusejerne er fortvivlede over lugten af rådden tang, der på en lun sommerdag skyller ind over ferieparadiset. Derfor har de efterlyst en mere permanent løsning, så turisterne har lyst til at leje sommerhus ved Vesterhave Strand.

Konsulentfirmaet Orbicon har indsamlet en række løsningsforslag og undersøgt dem alle grundigt. Ingen af de 17 f mere eller mindre opfindsomme forslag har nogen gang på jord.

Det oplyser formand for Byrådets tekniske udvalg, Helle Jessen (S).

Der én idé, som udvalgsformanden synes lød fornuftig.

Efter Næstved Havn har udvidet en mole for enden af Vesterhave Strand, er mængden af tang øget.

Forslaget var at fodre stranden med sand i hjørnet ved molen, så tangen ikke lagde sig i vandkanten og gik i forrådnelse.

- Ganske vist vil sandopfyldning i hjørnet mellem mole og strand langt hen ad vejen løse problemet på Vesterhave. Til gengæld vil tangen i stedet give store gener i kanalen og de ydre havnebassiner. Vi kan altså gå efter at løse problemet på den ene side af molen, men eksporterer det så til Næstved Havn. Det er ikke en optimal løsning. Det viser bare, at man ikke kan gøre noget langs en kyst uden at flytte problemet et andet sted hen, siger Helle Jessen.

