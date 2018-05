Se billedserie Frisk tang kan brugs til tangsalat og som alternativ pasta, i pesto og på mange andre måder, men pt. er tang skyllet op på stranden et problem til stor gene for mange. Her et billede fra Vesterhave Strand taget for knap en måned siden. Foto: Niels Brande Foto: unknown

Tangen kan blive nyttig

Næstved - 25. maj 2018 kl. 16:59 Af Helle Hansen

I dag er tang, som skyller op på stranden, bare virkelig irriterende for mange mennesker, men måske kan det bruges til noget fornuftigt?

- Vi håber, det er muligt at bruge det til biobrændsel, siger Jesper Frederiksen, projektchef i det fynske firma Biosupply.

Han har netop fået et kontor i Ressource Citys containere på Maglemølle og vil bestræbe sig på som minimum at være her en dag om ugen, hvor det så skal handle om udvikling af produkter.

Udgangspunktet er som med de andre virksomheder tilknyttet Ressource City, at man kan bruge noget, andre betragter som affald.

Sidste år blev tangen på Vesterhave Strand således kørt til deponi hos AffaldPlus, og ildelugtende tang i store mængder på strandene er et stort problem mange steder.

- Vi vil gerne gøre et lokalt problem til en ressource, siger 35-årige Jesper Frederiksen, som selv bor i Karrebæksminde.

- Vi vil bruge Ressource City til at afprøve de skæve idéer, hvor vi tænker ud af boksen, tilføjer han.

- Tangen er en konkret case, vi arbejder med, og her er mulighed for at samarbejde med ingeniører fra DTU og lokale studerende, ligesom vi har AffaldPlus ind over, siger Michael Elgaard, leder af Ressource City.

- Det er sandet og saltet i tangen, som er problemet, forklarer Jesper Frederiksen.

Udfordringen er, at store mængder af sand klæber fast til tangen og skal fjernes, for at det ikke ødelægger forbrændingsanlæggene. De høje koncentrationer af salt er heller ikke godt.

Sandet kan man formentlig på en eller anden måde få rystet ud af tangen, og tanken er, at man så kan fortynde sig ud af de høje saltkoncentrationer, ved at blande tangen med træ.

- Men endnu ved vi ikke, om det kan lade sig gøre, understreger Jesper Frederiksen.

I dag sælger BioSupply først og fremmest flis til varmeværker, men også knuste trærødder, bark, træpiller og andet biobrændsel.

- Ved at supplere med andre materialer end træ, kan vi forlænge fliseventyret, siger Jesper Frederiksen, som i dag rejser rundt i verden for at opkøbe træ til brug for flis.

- Den våde sommer sidste år gjorde, at vi ikke kunne komme ind i de danske skove efter træ, så vi var nødt til at finde alternativer, siger han, der altså nu går skridtet videre med forsøg med andre materialer så som tang.