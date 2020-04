Tandlæger må skifte tøj mellem hver patient

Nu der igen - næsten - fri adgang til tandbehandling. Men kun for røde og gule patienter, altså for patienter med aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule.

- De grønne patienter, altså dem som går til tandlæge én gang om året og kommer for et smukt smil, de må vente til efter coronaen, siger Lene Ring.

Du må heller ikke komme uanmeldt. Der skal først bestilles tid og tandlægerne i Sct. Jørgens Park gør, hvad de kan for at leve op til alle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Men trods et væld af regler og restriktioner er de to tandlæger glade for at være en del af hverdagen igen - selvom tandlægerne lige nu ligger i konflikt med HK Privat om aflønningen af klinikassistenter.

- Ingen, vi kender her i byen, har sendt klinikassistenterne ned i løn. Og det er helt hen i vejret, at HK Privat forsøger at trappe konflikten op. Det patienterne har krav på at vide, det er at samarbejdet fungerer perfekt, og at det på ingen måde vil påvirke patienterne, når de tager plads i tandlægestolen, siger Claus Freiesleben.