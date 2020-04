Tandlæge manglede heldragt: Hjælpen kommer fra en læser

D-S Sikkerhedsudstyr er glad for at kunne hjælpe, men firmaet forsøger at holde lav profil under coronakrisen. Da regeringen lukkede Danmark ned forsøgte over 5.000 danskere at skaffe værnemidler fra Menstrup med det resultat at hjemmesiden blev lagt ned.