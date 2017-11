Hannah Asmann fra Ringsted BGK har for første gang forsøgt sig med grafik og er nu ved at tørre tryksværte af trykpladen. Det skal gøres med følelse, for at området uden om motivet ikke bliver hverken for hvidt eller nusset. Hun får gode råd med på vejen af Marie Louise Exner, som leder BGK i Esbjerg og i øjeblikket også udstiller på Grafik Galleriet på Grønnegades Kaserne. Fotos: Jens Wollesen

Talenterne sprudlede i Næstved

Hun er i gang med sit første forsøg med grafik. Denne weekend deltager små 200 unge i det store talenttræf for elever på talentprogrammer landet over. For første gang foregår det her i Næstved med Talentskolen som tovholder. For første gang er træffet også udvidet til ikke kun at være for billedkunstelever men også for scenekunst og film.