Agnes Dues skulptur af mælkeopkast. Foto: Per Rasmussen

Talenter indtager Rønnebæksholm

Næstved - 25. maj 2018 kl. 09:00 Af Robert Andersen

Pinsedag skinnede solen om kap med Næstveds kunsttalenter.

Der var fernisering på 10 værker af elever fra Talentskolens kunst- og designlinje, en udstilling, som kan beses hele denne uge i Rønnebæksholm.

Udstillingen er åben til og med søndag 27. maj.

- Som årene går slår det mig, hvor mærkbare aftryk, Talentskolen i Næstved sætter. Vi bliver lagt mærke til i mange dele af landet, og både elever og lærere kommer langvejs fra for at dyrke det specielle miljø, vi har her i Næstved, sagde skoleleder Kathrine Olldag ved åbningen.

Talentskolens årlige afslutning hedder Facit, men det er et facit uden to streger under.

- Der er både et tidspres og en forventning til de unge, som har arbejdet dag og nat for at blive klar til ferniseringen, siger Jette Ellgaard, leder af kunst- og designlinjen.

Blandt værkerne er en begravelsestale, broderet ind i en hvid silkekjole. 143 linjer om en bedstefar, som ikke er her længere.

Ikke et budskab, der råbes ud til verden, men en gave, der gives til de efterladte - og som den unge kvindelige kunstner har båret på som en hemmelighed, som også de allernærmeste måtte vente til ferniseringen med at finde ud af, hvad hun sad og syede på i sit værelse i månedsvis.

En halv lade på Rønnebæksholm måtte ryddes for at give plads til et andet kunstværk, en videoinstallation på 7 minutter, hvori indgår uoprettelige »skader« med mel og maling på både medvirkende, gulve og vægge - og som derfor måtte tages i ét take. Uden chance for gentagelse. Som en ekstra dimension afspilles det hele baglæns, mens kunstneren har øvet sig i at tale baglæns, så speaken alligevel fremstår forståelig.

Croquis-tegninger i utrolig sikker streg, opsigtsvækkende masker og enormt detaljere akvareller af balletdansere er andre værker, som viser alsidigheden hos de unge kunstnere.

Én er endda gået så vidt som at fremstille sit eget materiale - via opkast!

- Tænk, at de har modtaget samme undervisning, på samme sted, i samme antal timer, men alligevel kan udtrykke sig så forskelligt. Det er ganske imponerende. Jeg er fuld af respekt for de unge, siger Jette Ellgaard.