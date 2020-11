Rikke Daugaard (tv.) og Lisbeth Borg er taknemmelige for den modtagelse, de og deres børn har fået på Appenæs Friskole. Her står de på skolens område, hvor der inden længe skal etableres en multibane. Foto: Mia Than West

Taknemmelige for varm modtagelse på friskole

Tirsdag kom meldingen fra skolens bestyrelse om, at økonomien ikke var til at fortsætte driften. Onsdag aften var der indkaldt til hastemøde, og fredag skulle elever og ansatte på den lille skole på Kirkebakken tage afsked med hinanden.

For en uge siden stod Lisbeth Borg og Rikke Daugaard uden et skoletilbud til deres fire børn. De gik alle på Karrebæksminde Privatskole, som nærmest fra den ene dag til den anden lukkede.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her