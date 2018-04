Den 23-årige blev dømt for at bryde ind og stjæle fra varegården her på Kvægtorvet, hvor gitterporten er for om natten. Foto: Esben Thoby

Takket være vakst vidne: Dømt for at stjæle kvartpaller fra Kvickly

Næstved - 13. april 2018 kl. 12:00 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Takket være et vakst vidne blev en 23-årig mand med bopæl i Valby tidligere på ugen fundet skyldig i tyveri af 65 styk kvartpaller.

Sammen med en medgerningsmand, hvis sag er blevet behandlet for sig selv, havde den 23-årige med en skruetrækker brudt gitterporten til Kvicklys varegård på Kvægtorvet op og forsynet sig med pallerne. Det skete kort før klokken 2 om natten 22. december forrige år - på et tidspunkt hvor mændene åbenbart følte sig sikre på, at ingen iagttog dem.

Hvad de to mænd ikke vidste, var, at en 18-årig pige havde set dem, mens de var i færd med at læsse pallerne ind i varevognen, som var temmelig karakteristisk. Den var nemlig sølvgrå og så gammel, at lakken var begyndt at skalle af.

Ved Retten i Næstved nægtede den 23-årige sig skyldig. Han kørte i en bekendts bil, og pallerne var der allerede i forvejen, bedyrede han.

Det harmonerede bare ikke så godt med, at varevognen allerede var blevet stoppet af politiet i Vordingborg en time forinden tyveriet. Der havde der ikke været nogen paller i den. Dermed var det ikke svært for retten at stykke sammen, hvad der i virkeligheden var sket. Den 23-årige blev dømt for tyveriet, men slap noget beskedent med seks dagbøder á 500 kroner stykket.

Da der ikke er tale om en fængselsstraf, kan dommen ikke ankes.