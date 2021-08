Se billedserie Nye Borgerliges Githa Nelander har krævet ny behandling af sagen om de stærkt stigende takster for brug af varmtvandsbassinet i Birkebjergparken. Foto: CARSTEN LUNDAGER

Tårnhøj stigning på varmtvandsbassin: Vi er blevet taget med bukserne nede

Næstved - 17. august 2021 kl. 15:58 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

En takststigning på 100 procent. Det lyder voldsomt og det er også for de mange pensionister mellem 65 og 91 år, der har købt årskort til brug af det lindrende varmtvandsbassin gennem Næstved Kommune område syd.

Her stiger prisen på et årskort, der giver ret til en omgang ugentlig træning, fra 900 til 1.800 kroner. Og hvis du bruger varmtvandsbassinet tre gange i ugen så stiger prisen således fra 2.700 kroner til 5.400 kroner om året.

Det får nu Nye Borgerliges Githa Nelander til at kræve sagen behandlet påny. Det vil ske på næste møde i Kultur- og Demokratiudvalget, mandag den 30. august.

- Jeg føler vi er blevet taget med bukserne nede. Da vi behandlede sagen første gang, fandt vi 100.000 kroner på budgettet, der skulle afbøde de prisstigninger som Herlufsholm Idrætscenter havde meldt ud. Men pengene gik kun til de folkeoplysende foreninger, og dermed er mange pensionister kommet i klemme, så det må være en ommer, siger Githa Nelander.

Markedspriser

Formand for Kultur- og Demokratiudvalget Linda Frederiksen (S) er klar til igen at se på sagen, men tvivler på at udvalget kan finde flere penge til at dække den enorme takststigning, der har ramt pensionisterne.

- Jeg aner ikke, hvordan vi finder nye 100.000 kroner til at dække den takststigning, der har været meldt ud rigtig længe og det undrer mig da lidt at det netop er Nye Borgerlige, der rejser sagen. Det parti har ellers som mål at gå efter markedsprisen, og det er hvad pensionisterne betaler i dag, siger Linda Frederiksen.

Takststigningerne har været kendt efter at Herlufsholm Idrætscenter fik lov til at hæve timeprisen fra 300 til 600 kroner for benyttelse af det 34 grader varme vand i Birkebjergparken, som lindrer mod gigt og andre dårligdomme. Derfor fik handicapforeningen Lavia og Gigtforeningen tildelt midler, der skulle holde priserne i ro. Men pensionister med årskort gik under radaren og dermed er op mod 350 pensionister kommet i klemme, fordi de ikke er medlemmer af en folkeoplysende forening, men bare har købt årskort, der giver dem ret til at træne med en frivillig instruktør.

Rørt i gryden

71-årige Susanne Jakobsen kontaktede avisen i håb om hjælp. Og hun er glad for, at takststigningerne påny skal behandles politisk.

- Nu har vi rørt i gryden og uanset hvad der sker, så har vi i hvert fald gjort politikerne opmærksomme på det helt urimelige i, at taksterne stiger 100 procent, siger Susanne Jakobsen, som fastholder at årskortet er den billigste løsning for de fleste.

Gennem gigtforeningen koster en ugentlig træning med uddannet instruktør 65 kroner i timen, mens pensionisterne hidtil har betalt 900 kroner for årskortet, der giver ret til 45 ugers ugentlig træning - svarende til en timepris på 20 kroner.