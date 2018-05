På grund af de to forbrydelser, som et ældre ægtepar blev udsat for med blot en måneds mellemrum, er de fraflyttet deres hjem gennem mere end en håndfuld år på Tommerupvej.

Tårerne trillede til retssag om hjemmerøveri

Næstved - 09. maj 2018 kl. 20:30 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen mod to mænd på henholdsvis 43 og 32 år, der begge er tiltalt for et hav af forhold, fortsatte tirsdag ved Retten i Næstved, hvor en række vidner afgav forklaring. Blandt andet blev vidneskranken indtaget af den 83-årige kvinde, som 7. september sidste år blev udsat for et hjemmerøveri. Ved sine ene side havde hun sin bistandsadvokat, ved den anden sin rollator.

- Jeg vil bare have mine smykker, lød det som den første fra kvinden, da retsformand Ole Stryhn forklarede hende om reglerne for at afgive forklaring.

Den ældre dame fortalte, hvordan hun lå i soveværelset og sov ved siden af sin dengang 87-årige husbond, da en maskeret mand pludselig stod ved siden af hende med en kniv i hånden og råbte »det er et røveri, det er et røveri«.

- Han sagde, at jeg skulle gøre, som han sagde, så ville der ikke ske mig noget. Han sagde, jeg skulle gå ud på badeværelset, og så bad jeg ham holde kæft, for jeg blev så vred, fortalte den 83-årige og fortsatte:

- Da jeg havde været på badeværelset lidt tid, vågede jeg mig ud på gangen og regnede med, at jeg kunne nå at smutte ud af hoveddøren. Men så var han der igen, inden jeg nåede døren.

Vidnet fortalte, at hun blev gennet tilbage på badeværelset og først kom ud, da der blev stille. Derefter ringede hun til politiet.

- Aldrig har jeg været så bange i hele mit liv.

Siden og på grund af hjemmerøveriet på Tommerupvej er det ældre ægtepar flyttet til en anden adresse. Det var dog ikke denne barske oplevelse, som prægede den 83-årige mest følelsesmæssigt. I stedet brød hun grædende sammen, da hun skulle fortælle om listetyveriet, som ægteparret var udsat for godt en måned tidligere. Her mistede hun en række smykker til en værdi på omkring 12.000 kroner - og dertil kæmpestor affektionsværdi.

- Jeg tror ikke, jeg får dem tilbage nogensinde, lød det hulkende fra kvinden.

Politiet mener, at de tiltalte står bag både hjemmerøveriet og listetyveriet, hvor der også blev stjålet et dankort, mens de ældre mennesker sad og så fjernsyn. Sagen mod de to ligger nu stille et par uger, inden den fortsætter igen 22. maj. Blot et enkelt vidne mangler at afgive forklaring, inden anklager Anne Marie Fink og de to forsvarsadvokater skal procedere. Dommen ventes den 29. maj.