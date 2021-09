Send til din ven. X Artiklen: Tåger i budgetsnak -Formand forklarer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tåger i budgetsnak -Formand forklarer

Næstved - 26. september 2021 kl. 20:29 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Budget: Vi har tabt kommunikationen på den her sag, siger Lars Hoppe Søe, formand for Børne og Ungeudvalget. Området skal i princippet slet ikke spare men omfordele.

Ved byrådsmøde tirsdag aften ruller millionerne i alle retninger under en over to timer lang debat om budgettet for 2022 på Børne- og Ungeområdet. De lokale politikere omtaler spareplaner, besparelser, omplaceringer, mens ulykkelige forældre fra blandt andet HvorErDerEnVoksen sidder på tilskuerpladserne og fatter hat.

For en udenforstående lyder det næsten lige så forvirrende som under forespørgelsesdebatten i Folketinget i 2009, hvor Lars Løkke Rasmussen (V) nærmest ikonisk forklarer regeringens skattepolitik;

»... dem, der tjener mere og afleverer meget og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre«, lød det dengang.

Ikke desto mindre har der været meget omtale af de ca. 15 millioner kroner, der mangler på Børne- og Unge området, på grund af et stigende antal anbringelser af børn hen over sommeren. En situation, der i august kostede Centerchef Thomas Carlsen sit job.

Budget på PIXI Det samlede budget på skoler og daginstitutioner er på cirka 900 mio. kr.

For budget 2022 har Børne og Unge området ifølge Lars Hoppe Søe fået tildelt 11 millioner kroner mere på budgettet end i 2021.

Det betyder, at hele området frem for ca. 900 millioner kroner står til at skal have ca. 911 millioner kroner i 2022.

Efter sommerferien står det klart, at området lander ud med et samlet underskud.

Udfordringen er altså at finde 15 millioner kroner.

På møde blandt forligspartierne bliver man enige om at bruge 7, 1 millioner kroner af et overskud fra Corona-puljen.

Så er der 7,9 millioner kroner tilbage.

Med lidt forligsakrobatik finder man 3,3 millioner kroner ved at spare i teknik, ledere og konsulenter.

Så er der 4,6 millioner kroner tilbage.

Flertallet i byrådet enes om at de enkelte institutioner anvender de 1,8 millioner kroner, som ifølge Lars Hoppe Søe samlet står i overskud ude i institutionerne.

Et overskud, der alligevel skal overføres til næste år - 2022.

Så er der 2,8 millioner kroner tilbage.

Her ønskede et flertal, at de 2,8 millioner kroner skal findes indenfor for rammen, som det kaldes. Hvorimod Venstre ønskede at omplacere midler fra et overskud hos beskæftigelsesudvalget og ved at fyre ledere og konsulenter.

Resten af byrådet mener ikke, at et er nødvendigt.

I stedet for 11 millioner kroner får området for Børn og Unge altså »kun« 8 millioner kroner mere næste år – altså tre millioner kroner færre end mere...

Med et slags på tasken angiver udvalgsformanden, at rammen på skoleområdet til at være ca. 600 millioner kroner til skoleområdet og cirka 200-300 millioner kroner til dagpasningsområdet.

Humlen er, at i stedet for 11 millioner kroner mere på budgettet – bliver det altså til »kun« 8 millioner mere på budgettet næste år. 15 millioner udfordrer Omdrejningspunktet for debatten på byrådsmødet er, at partiet Venstre stiller forslag om at hente penge fra beskæftigelsesområdet og spare stillinger på ledere og konsulenter, frem for at give færre millioner til institutionernes budgetter næste år.

På den baggrund kommer Venstreløverne under mortérangreb især fra de konservatives Helge Adam Møller, der beklikker byrådskollegernes troværdighed og for ikke mindst at svigte den fælles budgetaftale.

Under mødet forsøger Formand for Børn og Ungeudvalget Lars Hoppe Søe (R) at forklare sammenhængen på meget kort tid.

Alligevel sidder tilskuerne efterfølgende med en følelse af, at området flyder med millioner. "Men at de (millionerne, red.) ikke er landet på gulvet", som en frustreret forælder efterfølgende siger til Sjællandske.

Budgetstunt Imidlertid er den helt korte pixi-version af det budgetstunt, som et flertal blandt forligspartierne formår at gøre - at der i princippet slet ikke skal spares.

Der mangler godt nok de meget omtalte 2,8 millioner kroner i budgettet for i år.

Men flere af institutionerne har allerede pengene, siger Lars Hoppe Søe.

- Derudover har Børne- og Unge området fået tildelt flere penge til budgettet næste år, end der har været til rådighed i år.

Endelig, så hapser Næstved Kommune i modsætning til mange andre kommuner ikke overskuddet tilbage til den fælles kasse, når året er gået.

- Er der overskud overføres det til de enkelte virksomheder, forklarer Lars Hoppe Søe.

- Det er der tradition for i Næstved, og flere af virksomhederne har altså overskud på budgettet for i år.

Konkret betyder det, at Børne- og Ungeområdet fremfor at få 11 millioner kroner mere på budgettet næste år, altså får tre millioner kroner mindre.

- Det betyder, at området altså får cirka otte millioner kroner mere end i år, pointerer Lars Hoppe Søe.

Alt andet lige får området altså tildelt flere penge end der var tilrådighed i indeværende år.

Misinformation Imidlertid har kommunikationen omkring udfordringerne med budgettet ikke været kommunikeret godt nok, erkender Lars Hoppe Søe.

- Vi har virkelig tabt kommunikationen i denne sag. Den har ikke været god nok.

- Det har nærmest været misinformation, og der må sidde nogle forældre med en opfattelse af, at der er en nedskæring, siger Lars Hoppe Sø.

Han vedgår, at politikerne er kommet til at tale forvaltningssprog.

I vores dagsordenen står der står der »besparelser«, og så er det, det vi kalder det, siger han og forklarer, det nærmere bør kaldes omprioritering af nogle midler i budgettet.

- Ordet besparelser giver folk et helt forkert billede.