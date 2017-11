TDC lover bedre mobildækning

Mange oplever, at selv om der er dækning, hopper telefonen fra 3 eller 4G til et lille e, der står for det dårligere EDGE-netværk. Opgraderingen skal sikre, at kunderne mobildækkes på det markant bedre 3 eller 4G-netværk.

TDC Group har for nylig indgået aftaler med Næstved Kommune, der skal give bedre rammer for at rejse nye mobilmaster og -antenner og derigennem forbedre mobildækningen. Målet er at fremtidssikre mobildækningen, da behovet for god mobildækning kun vil vokse.