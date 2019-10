Her er de områder i Mogenstrup, Lov og Næstved, hvor TDC ruller fiberkabler ud. Og flere områder er på vej, siger Henrik Leu Christiansen, leder af fiberudrulning hos TDC. Foto: TDC

Send til din ven. X Artiklen: TDC: Vi er kun lige startet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TDC: Vi er kun lige startet

Næstved - 29. oktober 2019 kl. 18:33 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fiber er fremtidens bredbånd, og TDC ønsker at bidrage til et digitalt Danmark ved at bane vejen for lynhurtige internetforbindelser på fibernet. De er i fuld gang med at rulle lynhurtigt fibernet ud i Mogenstrup, Lov og Næstved. I første omgang bliver 1400 husstande tilbudt gratis tilslutning.

Det vækker undren hos en række borgere i Mogenstrup, at TDC skærer byen midt over. Nogen får tilbudt tilslutning gratis, mens andre slet ikke får tilbud om at blive koblet på fibernettet. Henrik Leu Christiansen, leder af fiberudrulning hos TDC, understreger i et skriftligt svar, at deres fiberudrulning kun lige er startet.

- Jeg kan sagtens forstå, at det er frustrerende, når der bliver etableret fibernet i nærområdet, uden at man har mulighed for at blive tilsluttet i denne omgang. Selvom man ikke er blevet tilbudt gratis fibertilslutning i denne omgang, er det på ingen måde ensbetydende med, at det ikke kan ske i fremtiden, skriver han.

Henrik Leu Christiansen fortæller, at TDC kommer til at rulle fiber ud i adskillige år. De gør det i etaper, og de annoncerer løbende nye områder.

- Vi kigger hele tiden på nye områder over hele landet. Her kigger vi blandt andet på den eksisterende infrastruktur, den kapacitet vi har til rådighed, og hvor stor efterspørgsel vi ser på vores interesseliste, siger han og forklarer, at TDC bruger den fremgangsmåde, fordi det er en vigtig prioritet for dem at sikre en god kundeoplevelse og at få afsluttet de enkelte fiberprojekter inden en rimelig tidshorisont.

- Derfor er vi nogle gange også nødt til at dele byer op i flere etaper, forklarer han.

TDC vil gerne høre fra alle, der er interesserede i fibernet. Dette gøres ved at tilmelde sig en interesseliste på www.tdcfiber.dk.

- Så bliver man kontaktet, hvis adressen bliver omfattet af TDC's fremtidige udrulning, siger Henrik Leu Christiansen.

relaterede artikler

Debat: Forskelsbehandling hos Fibia 23. oktober 2019 kl. 21:50

Fibia: Gravemeter afgør prisen på tilslutning 23. oktober 2019 kl. 13:45

Stor prisforskel på tilslutning til fibernet vækker undren 22. oktober 2019 kl. 17:27