Landsretten skal tage stilling til, om de to syrere skal udvises. Indtil da er mændene på fri fod, har selvsamme landsret besluttet. Foto: Katrine Wied

Syrere udvist for hashsalg - på fri fod indtil ankesag

Næstved - 29. april 2020 kl. 04:47 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af sensommeren og efteråret 2019 blev en 24-årig syrisk mand standset af politiet ved hele fire forskellige lejligheder rundt omkring i Næstved med forskellige mængder hash og joints på sig. Der blev også fundet kontanter på ham for det hash, han allerede havde solgt. I alt blev syreren sigtet for at handle godt et kvart kilo hash, men det fik ham ikke til at stoppe sin kriminelle aktivitet.

Politiet valgte at observere den 24-årige nærmere, og det førte dem på sporet af både en endnu større fangst og en medgerningsmand. I december slog ordensmagten til og ransagede to adresser ikke langt fra politistationen i Næstved, hvor de havde konstateret, at syreren havde sin gang. Her fandt de en 30-årig landsmand, der ligeledes havde været en del af salget, samt 831 gram hash og et regnskab, der viste, at de to på bare 14 dage havde handlet med omkring 2,7 kilo hash.

Ved en retssag i byretten i marts blev begge fundet skyldige i handel med over 3,5 kilo hash. Det kostede ubetingede fængselsdomme på henholdsvis seks og fire måneder samt en udvisning fra Danmark. Udvisningen valgte begge syrere at anke.

Den 24-årige sad i forvejen varetægtsfængslet, og Retten i Næstved mente, at også den 30-årige skulle fængsles frem til, at sagen kan behandles ved Østre Landsret. Det kærede de dømte til landsretten, som gik imod byrettens beslutning og valgte at løslade begge mænd.

Der er endnu ikke sat en dato for ankesagen i landsretten.