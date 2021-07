Det er uheldigt, at Næstveds borgmester Carsten Rasmussen ikke har lagt sig stærkere i selen for at få prioriteret motorvej Rute 54, skriver Jacob Panton, forlketingskandidat, Sjællandksstorkreds. Privatfoto. Foto: Jens Astrup

Synspunkt: Skandaløst svigt

Af Jacob Panton Venstre Folketingskandidat Næstved, Sjællandstorkreds

Gedestien: Hver eneste dag kører godt 20.000 bilister mellem Næstved og Rønnede på »Gedestien« Rute 54.

Næstved: Hver dag holder de bilister godt 19.000 timer i kø på Gedestien.

Det koster samfundet hvert år 61.millioner kroner i tab.

Tilbage i 2013 blev Næstved første gang forbigået ved etablering af en motorvej. Den gik til Herning-Holstebro. En strækning der kun rummer 10.000 bilister hver dag. Det halve antal bilister i forhold til Næstved-Rønnede. Det var sidste brik, der faldt på plads i den midt- og vestjyske motorvej, som nu omsluttede, Holstebro, Herning, Silkeborg, Århus, Vejle og derfra videre ad Nord- og Sydmotorvejen.

Man begyndte at tale om den jyske motorvejsmafia.

Men egentlig har det ikke meget med mafia at gøre. Det har noget at gøre med borgmestre, som forstår at lobbye, planlægge og holde sammen.

Den borgerlige regering og DF havde i deres investeringsplan 2030, 12. marts 2019 planlagt at etablere motorvej Rute 54. Den var markeret som kritisk og skulle påbegyndes i 2024.

Næstvedkredsens lokale folketingsmedlem Magnus Heunicke gik til valg på, at Motorvej rute 54 skulle etableres hurtigere. Han udtalte blandt andet: »Vi taber arbejdspladser og spilder tid hver dag. Det er helt uforståeligt, hvorfor det byggeri ikke er sat i gang. Lad os så få den motorvej sat i gang«.

Da Socialdemokratiet dannede deres mindretalsregering, blev Magnus Heunicke overraskende ikke valgt som transportminister, men sundhedsminister. Benny Engelbrecht blev transportminister. Som noget af det første hældte han den borgerlige regerings investeringsplan ned af brættet. Tavlen skulle viskes ren. Man kan i dag konspirere, om der var en årsag til, at Magnus Heunicke ikke blev transportminister. Det gav ham i hvert fald en legitim årsag til at løbe fra hans valgløfte.

Næstveds socialdemokratiske borgmester Carsten Rasmussen udtalte den 9. juli 2019 til sn.dk: »Han havde gjort det samme. Han er helt sikker på, at motorvejen kommer før tid. Vi er klar, og vi har argumenterne i orden«.

Men sådan gik det ikke.

Borgmester Carsten Rasmussen stolede på sine socialdemokratiske venner. Han hvilede på laurbærrene, missede chancen for at lobbye og lagde ikke pres eller planer sammen med andre borgmestre. Resultatet blev en skuffet, men lettet borgmester. Skuffet fordi motorvej Rute 54 var udskudt til 2031. Lettet fordi den kommer, medmindre Socialdemokratiet finder på en anden plan efter næste folketingsvalg.

Det egentlige resultat er 20.000 bilister, der i stedet for 2026 nu må se frem til 2031 (måske), ligge yderligere godt 34. millioner timer i kø, et samfund, der taber yderligere 305.millioner kroner og måske flere virksomheder, der giver op og flytter væk fra Næstved.

Et bredt flertal på Christiansborg har besluttet at investere 20 milliarder i en kunstig ø ud for Lynetteholmen. En ø, der skal skabe yderligere erhverv og beboelse. Til sammenligning vil etablering af motorvej Rute 54 koste 1,5 mia. kr. Trafikken mod København er i forvejen trængt. Vi har rigeligt med plads i det Sjællandske opland. Vi har ikke brug for nogen kunstig ø ud for København eller mere trafik den vej. Vi har brug for et infrastrukturel sammenhængende Sjælland.

Motorvej Rute 54 og den Sjællandske tværforbindelse fra Næstved over Slagelse og til Kalundborg vil styrke den samlede udvikling i den del af Sjælland, der ligger længst væk fra København og trænger mest til det.

De ti kommuner i Danmark, der bruger længst tid på at pendle, ligger alle i Region Sjælland. Vel at mærke ikke flest kilometer, men længst tid. Det gør ikke noget godt for vores klima at holde i kø. Hvis vi skal have råd til den grønne omstilling, skal vores virksomheder kunne komme af med deres varer på nemmest mulige vis samt have gode forudsætninger for at tiltrække god arbejdskraft.

Det er uheldigt, at Næstveds borgmester Carsten Rasmussen ikke har lagt sig stærkere i selen for at få prioriteret motorvej Rute 54. Det er dumt og utilstedeligt, at vores Folketingspolitikere ikke forstår vigtigheden i at etablere motorvej Rute 54 nu.