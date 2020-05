Det gode skib Frem ligger midt i Næstved og ser mistrøstigt ud. Der arbejdes hårdt på at skaffe penge til en forsikring i det tilfælde, at skibet synker, når det bugseres ud af Suså Havn. Foto: Anna C. Møhl

Synkende skude får en redningskrans

Næstved - 15. maj 2020 kl. 20:19 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal være meget interesseret i historiske træskibe for at tro på, at den synkende skude i Suså Havn, Frem, kan reddes. Det tror Skibsbevaringsfonden imidlertid på. I aller sidste øjeblik har fonden meddelt Næstved Havn, at de vil forsøge at skaffe økonomisk garantier til en redningsplan, så det gæve skib kan bugseres ud af havnen og sejles til et værft på Lolland.

Her skal skibet undersøges nærmere for at vurdere om det kan renoveres og hvor meget det vil koste. Det oplyser John Walsted, sekretariatsleder i Skibsbevaringsfonden.

- Vi har masser af eksempler på, at skibe, der ser mistrøstige ud, reddes. Men mange hugges op, så vi må holde fast i at bringe skibene tilbage til fordums storhed, siger John Walsted.

Hårdt liv Frem har haft et hårdt liv, siden den forlod Holbæk Marina i 2012. Frem blev sejlet til Suså Havn midt i Næstved og har siden da skiftet ejer flere gange. Forfaldet er taget til og skibet ligner efterhånden en plimsoller.

I 2018 var Frem tæt på at kæntre. Skibet havde taget vand ind, men i sidste øjeblik fik træskibshavnen tilladelse til at leje en pumpe, så skibet, der ellers havde kurs med havnens bund, blev lænset for vand. Det tog kun 17 minutter at få træskibet Frem på ret køl igen.

Frem skal bare væk Formand for Næstved Havns bestyrelse, Kristian Skov-Andersen, går efter at få Frem fjernet senest inden sommerferiens begyndelse. Hvis ikke det lykkes Skibsbevaringsfonden at rejse midler til at bugseret skibet ud af havnen, vil Næstved Havn bekoste ophugning af Frem.

Kristian Skov-Andersen vil bare have skibet væk. Det skæmmer Næstved by og ligner en skændsel, mener han.

Vigtig skibshistorie Når Skibsbevaringsfonden har så travlt med at smide en redningskrans ud til Frem, skyldes det træskibets historie. Det er det største skib, der nogensinde er bygget på et nu nedlagt skibsværft på Fejø.

Desuden hører det med til Frems fortid, at det blev bygget i 1934 og blev brugt til stenfiskeri og til at fragte jøder til Sverige under 2. verdenskrig.

- Havde det ikke været for Frems interessante og vigtige historie, var det nok blevet hugget på for længe siden, siger John Walsted.

