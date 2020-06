Synkende skude er på vej væk

Her vil Frem blive tjekket efter i alle kroge for at se, om det kan betale sig at bevare det. Kan det det, skal der oprettes en forening, som skal søge om fondsmidler til arbejdet.

Frem har ligget i havnen siden 2012 og skæmmet hele området i nævneværdig grad. Næstved Havn gik med til at betale op imod 150.000 kroner for flytningen, som er det samme beløb, som en ophugning ville have kostet.