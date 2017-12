Syng dig gennem vintermørket

Grundtvig har haft enorm betydning for forståelsen af danskhed og har sat et tydeligt præg på mange aspekter af samfundet, fra højskoler til salmebogen. Ved at synge Grundtvigs salmer og kæde disse sammen med fortællingen om hans liv, vil Christina Elisabeth og Jacob Daniel bringe os tættere på at forstå Grundtvigs bevæggrunde for sine værker.