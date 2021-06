Se billedserie Anders Reventlov, landskendt graffitikunstner har altid drømt om at male i Næstved. Fotos: Jørgen C. Jørgensen.

Send til din ven. X Artiklen: Symbiotisk med individuel lyd og maling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Symbiotisk med individuel lyd og maling

Næstved - 13. juni 2021 kl. 16:00 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Næstved: En af Danmarks dygtigste grafittikunstnere Anders Reventlov og eksperimental saxofonist Thomas Agergaard runder Kunstby Festival af med en levende totaloplevelse, hvor publikum er vidne til et værk blive til i nuet gennem lyd og maling.

Der er en lang tradition for at male til musik, fortæller Thomas Agergaard i en kort pause. Selv bruger han ofte musikken til at komme til en følelse af flow. Og den eksperimentale saxofonist spreder da også fængslende stemning lørdag eftermiddag på Banegårdspladsen.

For i nuet skaber en af Danmarks dygtigste graffitikunstnere, Anders Reventlov sit værk i mammutstørrelsen 4,88x3,66 meters bredde og højde.

Benspænd Imidlertid er Anders Reventlov ikke selv vant til at arbejde til musik. Og dagens samspil er derfor en udfordring, hvor intet er aftalt på forhånd.

- Musikken giver mig et slags anti-work flow på en ny og ikke helt gnidningsfri måde.

- Men jeg bruger rytmen og udfordrer mig selv, det kan jeg godt li'.

- I dag har jeg meget energi, og musikken spiller måske lidt for langsomt, så det giver benspænd. Men det er megafedt, siger Anders Reventlov og fortæller, at han forud for dagens happening har været meget nervøs.

- Det betyder rigtig meget for mig at male i Næstved. Jeg har villet til Næstved, lige siden jeg som 12-årig i Bredballe drømte om at komme til byen, hvor alle verdens bedste grafitti kunstnere er.

Rolig saxofon Saxofonist Thomas Agergaard har spillet med en lang række internationale musikere. Han er kendt for sin alsidige og eksperimenterende lyd. Han bevæger sig i et rytmisk flow og nyder det, han kalder det »organiske fællesskab«.

- Rytme har en enorm kraft. Mange bruger det til at komme i nuet og overgive sig til dét, der kommer til een, siger Thomas Agergaard og forklarer, at det er vigtigt at vedkende sig, hvem man er.

- Det er vigtigt i en skabelsesproces at stå ved, hvem man er. Hver for sig står vi for noget, der giver dybde, siger han.

- Nuets kunst er det fælles skabende nu.

- Det er flow, fastslår Thomas Agergaard.

relaterede artikler

Hvad synes du? 13. juni 2021 kl. 16:06

Big boy beskytter byen 13. juni 2021 kl. 16:03