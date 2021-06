Se billedserie Strejkende sygeplejersker ved Næstved Sygehus fredag morgen. Fotos Anita Corpas

Sygeplejersker holder strejkefanen højt

Næstved - 25. juni 2021 kl. 15:09 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Fredag morgen modtog de strejkende sygeplejesker på Næstved sygehus morgentrafikkanterne på Ringstedsgade med skilte og et banner med ordene »1969 er yt - gi' os noget nyt«. De mener det et på tide at gøre op med tjenestemandsreformen fra 1969, der fastholder typiske kvindefag, blandt andet sygeplejerskerne på et lavere lønniveau end sammenlignelige fag hvor der er flest mænd.

Positiv stemning De fleste forbipasserende denne morgen på Ringstedgade ser ud til at bakke op om sygeplejerskerne.

- De dytter og vinker og nogen siger at de giver os deres fulde støtte, siger Hanne Straarup. Hun kan fejre sit 30 års jubilæum som sygeplejerske til februar, og hun er optimistisk med hensyn til at der skal rykkes noget denne gang.



Nu er det nok! Vi vil have mere i løn og bedre arbejdsvilkår siger sygeplejerske Hanne Straarup (midt i billedet) fra Næstved sygehus.

- Vi strejkede også i 2008 for bedre løn. Dengang blev der nedsat en kommission til at se på lønningerne. Denne gang siger vi: Nu er det nok!

Ikke kun lønkamp Hanne Straarup mener, at der bliver nødt til at ske forandringer, og det er ikke lønspørgsmålet der er det vigtigste for hende personligt.

- Vi gamle skal nok klare os. Jeg er derimod dybt bekymret for de nye generationer af sygeplejersker. Jeg er bange for at de ikke kan holde til presset, siger hun.

Hun synes ikke den dårlige løn sygeplejerskernes eneste problem.

- Vi er også presset af underbemanding og dårligt arbejdsmiljø, fortæller Hanne Straarup, der arbejder på sammedags-kirurgisk afsnit på Næstved sygehus når hun ikke strejker.

Nødberedskab presset Strejken har nu varet en uge, og nogle steder bliver sygehusene allerede tvunget til at trække strejkende sygeplejersker ind for at sikre nødberedskabet. Det ser sygeplejerskerne som et bevis på hvor presset hverdagen er i sundhedssektoren

- Hvis ikke en eneste sygeplejerske kan undværes, fordi der så ikke er nok til at dække nødberedskabet, så er der helt åbenlyst noget galt med bemandingen. Så selv om sygeplejerskerne strejker, fordi de vil have mere i løn, så bunder meget utilfredshed også i urimelige arbejdsvilkår, siger Grete Christensen, formand i Dansk Sygeplejeråd.

Næstved holder gejsten I Næstved holder sygeplejerskerne indtil videre strejkedampen oppe. Mandag morgen er de strejkende sygeplejersker i deres røde T-shirts ude og hilse på morgentrafikanterne ved rundkørslen ved Næstved Megacenter fra klokken 7.30. Tirsdag formiddag er de til stede ved Græshoppebroen i Karrebæksminde.

De strejkende holder hinanden og fanen højt i deres strejkecafé på Grønnegades Kaserne tre formiddage om ugen.

