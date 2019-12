Nu bliver der sværere at få besøg af hjemmesygeplejen. Næstved Kommune vil oprette sundhedsklinikker flere steder i kommunen. Den første bliver åbnet i Birkebjergcentret som et forsøg - er erfaringerne gode, bliver det bredt ud i hele kommunen. Foto: Næstved Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Sygeplejeklinikker skal erstatte hjemmesygeplejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sygeplejeklinikker skal erstatte hjemmesygeplejen

Næstved - 17. december 2019 kl. 04:32 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan blive både dyrere og mere besværligt for nogle, men det er også meningen, at det skal blive bedre for mange - både borgere og medarbejdere.

Først i det nye år bliver der etableret en såkaldt sygeplejeklinik på Birkebjergcentret, hvor en lang række af de borgere, der i øjeblikket får besøg af hjemmesygeplejen, for fremtiden selv skal møde op for at få hjælp. Det er et pilotprojekt, som skal bredes ud til hele kommunen, hvis det bliver en succes.

Det betyder, at mange selv kommer til at betale for transporten, men på den anden side er formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Michael Perch (S) sikker på, at den pleje borgerne vil få i fremtiden er bedre, da den vil foregå i et mere fagligt og sterilt miljø.

Det er et forsøg på at fremtidssikre sygeplejen, da de kommende år vil byde på langt flere ældre og store rekrutteringsvanskeligheder i sundhedssektoren. Man mener, det er bedre, at sygeplejerskerne bruger tiden på borgerne og ikke på landevejen - det må borgerne så.

Michael Perch fortæller, at de i udvalget er klar over, at nogle borgere kan få økonomiske problemer med nye transport omkostninger - det vil man se på hen ad vejen.

Det vil stadig være muligt for de dårligste at blive visiteret til hjemmebesøg.