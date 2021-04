Mads Andersen er Næstved-kredsens folketingskandidat to år endnu og lover loyal kamp for motorvejen til Rønnede. Foto: Nellie Møberg/All Over Press Denmark

Sygemelding sender Næstved-kandidat i Folketinget

Næstved - 13. april 2021 kl. 14:16 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Næstved får forstærkning på Christiansborg. Det sker, når Mads Andersen tirsdag indtræder i Folketinget, som suppleant for Naser Khader, der mandag sygemeldte sig med stress.

- Jeg vil have mere Sjælland på landkortet og lover loyal kamp for Næstved-Rønnede motorvejen og en omfartsvej på Stevns, bebuder Mads Andersen, der udover at være Næstved-kredsens kandidat for Det Konservative Folkeparti også er opstillet som folketingskandidat på Stevns og i Køge.

12 år i politik Mads Andersen er ny på Christiansborg, men langtfra ny i politik. De seneste 12 år har han repræsenteret sit parti i kommunalbestyrelsen i Køge. Og de erfaringer er gode at tage med sig i landspolitik, siger han.

- I det kommunalpolitiske arbejde er vi vant til at arbejde på tværs af partierne. Det tager jeg med mig. Jeg går efter mulige løsninger. Nogle vil kalde det bonderøvs-agtigt. Jeg kalder det real-politik, siger Mads Andersen.

Han ved endnu ikke om han kommer til at overtage Naser Khaders ordførerskaber. Det har partiet ikke fået afklaret endnu.

- Jeg tror næppe jeg bliver partiets nye udenrigsordfører, men ellers er jeg klar til at påtage de opgaver, der venter mig, siger Mads Andersen.

Glæde i Næstved Hans indtræden på Christiansborg vækker stor glæde i Næstved-kredsen, hvor formand Jesper Gleitze Nielsen ser frem til at få endnu mere Sydsjælland på landkortet.

- Mads er Næstved-kredsens folkettingskandidat to år endnu. Vi får desværre ikke lov til at beholde ham længere og derfor søger vi en ny kandidat til næste valg. Og ligeså snart statsministeren giver os lov til at forsamles indkalder vi til generalforsamling og vælger kredsens nye kandidat, siger Jesper Glietze, der allerede er blevet kontaktet af to kompetente kandidater.

Mads Andersen får nu orlov fra jobbet som Senior Property Developer i dagligvarekæden Lidl. Naser Khader har sygemeldt sig på ubestemt tid, efter at det er kommet frem efter at en række personer - blandt andet flere fremtrædende debattører - i weekenden i Berlingske stod frem og fortalte, at de har følt sig truet af Naser Khader i årevis.

