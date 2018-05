Jesper Rye Jensen viser frem på vinmarken. Han vil hellere lave lidt men god kvalitet end masseproduktion af vin, siger han. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sydsjællandsk mjød eksporteres til thailandsk øko-prinsesse

Næstved - 17. maj 2018

Fem sikkerhedsvagter var mødt op i forvejen og tjekkede både marker og lofter. Alt var planlagt på forhånd og intet overladt til tilfældighederne. Sådan er det, når Thailands prinsesse Sirivannavari Nariratana kommer på besøg.

Og det gjorde hun i juli 2016 på Vesterhavegaarden ved Karrebæksminde for at se på stedets økologiske produktion af både vine og æblemost.

- Jeg blev kontaktet af den thailandske ambassade, fordi prinsessen gerne ville til Danmark for at kigge på succesfuld økologi i sin egenskab af formand for det økologiske landbrugsudvalg i Thailand, siger vinbonde Jesper Rye Jensen, ejer af Vesterhavegaarden.

- Besøget var planlagt til at vare præcis tre en halv time. Hun endte med at blive her i otte, tilføjer han.

Den 31-årige prinsesse Sirivannavari Nariratana fik lov at smage på alle de herligheder, der kommer ud af plantagerne: prisvindende rødvin, rosévin, æbleisvin og æblemost. Til sidst måtte hun dog til at bryde op for at komme videre til næste destination på turen, Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

- Jeg sagde til hende, at så måtte hun lige smage det, som vikingerne drak, nemlig mjød. Det anede hun jo ikke, hvad var - ligesom i øvrigt mange danskere, for mjød har ikke noget med øl at gøre, det er meget tættere på vin, beretter Jesper Rye Jensen og fortsætter:

- Hun blev helt vild med det. »Du har serveret rigtig mange gode ting for mig i dag, men det her var det allerbedste,« sagde hun.

Faktisk faldt mjøden så meget i prinsessens smag, at Vesterhavegaarden nu sender flere kasser årligt til Thailand via ambassaden - i øvrigt sammen med stedets æblemost, som også var et hit.

- Det er en sjov og anderledes historie. Besøget var super hyggeligt, for hun var en rigtig sød pige og helt almindelig, ligesom dig og mig, iført sine kondisko.

Ud over hele gården viste min kone hende rundt i vores hjem, så hun kunne se, hvordan danskere traditionelt bor, siger Jesper Rye Jensen.

