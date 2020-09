Sydsjællands største yogastudie endelig klar til åbning

Lige nu er der 400 medlemmer af studiet, og de kommer til fra både Slagelse, Sorø, Præstø, Vordingborg og Ringsted. Med fordoblingen i antallet af kvadratmeter håber ejeren, at studiet kan vokse og få omkring 200 nye medlemmer til inden for et år.

35-årige Stine Joo åbnede studiet tilbage i 2014, og hun fortæller, at trods den nye størrelse, er det vigtigt for hende at bevare maksimalt 12 deltagere per hold, så den intime og trygge træningskultur kan fortsætte.