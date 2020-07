Sådan ser der ud i en TeeBox, der lander i Mogenstrup i weekenden. Foto: TeeBox

Send til din ven. X Artiklen: Sydsjællands Golfklub indvier golf-simulator i weekenden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sydsjællands Golfklub indvier golf-simulator i weekenden

Næstved - 18. juli 2020 kl. 13:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart kan du spille golf uden at du behøver gå seks-syv kilometer ude på greenen og lede efter den lille hvide kugle.

Læs også: Venner delte guld og sølv

Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup indvier i weekenden en såkaldt TeeBox - et modulhus med indbygget golfsimulator. Dermed får klubbens medlemmer mulighed for at spille golf året rundt - også i koldt og dårligt vejr.

Golf året rundt Konceptet går ud på at skyde en golfkugle op mod et hvidt lærred - hvor en simulator aflæser golfkuglens fart, vinkel og præcision - og der kan spilles på forskellige baner verden rundt, lige fra St. Andrews i Skotland til Valderrama på den spanske solkyst.

- Mange af landets golfklubber har oftest en ældre målgruppe og medlemmerne er i gennemsnit 55 år og derover. Nogle af de ældre golfspillere er nødsaget til at lægge golfkøllerne på hylden før tid, fordi deres hofte eller knæ ikke tillader de mange kilometer, det tager at gå en runde golf. Med en TeeBox i klubben har de ældre medlemmer altså mulighed for at blive ved med at spille golf, da de blot skal stå stille inde i boksen, hvor der også er mulighed for at sidde ned, imellem sine slag, fortæller partner i Teebox, Malthe Gisli-Bødker.

300 kroner pr. time Firmaet med hovedsæde i Albertslund leverer den komplette pakke med hus og golf-simualtor i weekenden, hvor der er åbent hus og premiere på den teknologiske landvinding. Det sker uden økonomisk risiko for Sydsjællands Golfklub, da det er medlemmerne som selv betaler for at spille i Teebox'en.

- Det koster 300 kroner i timen af spille i TeeBox, ligegyldigt om du er én eller fire personer. Det er altså timen du betaler for og ikke pr. spiller, fortæller Malthe Gisli-Bødker. Firmaet tilbyder også månedskort og årskort til medlemmerne af Sydsjællands Golfklub.

Spil mod andre En tur i golf-simlatoren giver samtidig klubbens medlemmer mulighed for at spille mod andre klubber, som en turnering.

- Med andre ord, skaber vi et univers, hvor klubberne får lov at spille imod hinanden, uden at være i sammen golfklub, siger Malthe Gisli-Bødker.

TeeBoxen vises frem lørdag og søndag fra klokken ni og frem. Alle er velkomne til at komme forbi.

relaterede artikler

Fodbolden får et sidste skud 18. juni 2020 kl. 19:01

Næstved har taget teten i 1. division 14. juni 2020 kl. 21:42