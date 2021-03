Nyd det helt nye brodæk over Susen mellem Rådmandshaven og Slusehuset mens det står med sin flotte, rødbrune farve. Foto: Per Witt

Sydamerikansk brodæk over Susåen

Over seks dage har gang- og cykelbroen over Susåen ved Slusehuset været afspærret. Nu har broen fået et nyt og smukt brodæk i hårdttræ.

- Ja, vi har simpelthen gjort en dyd ud af at bevare den udskæring, der er foretaget i Sydamerika, siger Helle Smidt. For den grove savning gør, at brodækket ikke bliver så glat at gå på efter regnvejr.