Se billedserie Drew Sycamore er gift med Mattias Kolstrup fra Dúné. Parret har dog ingen aktuelle planer om at optræde sammen. Drew Sycamore har i øjeblikket travlt med at promovere sit nye album, og glæder til efterårets koncerter. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Sycamore får babyer til danse og forældre til at synge med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sycamore får babyer til danse og forældre til at synge med

Næstved - 01. juli 2021 kl. 21:00 Af jan.jensen@sn.dk Kontakt redaktionen

Guitarist Lasse Boman er i studiet sammen med Drew Sycamore. Den akustiske version af den nye single, Jungle, bryder gennem det ellers lydtætte lokale til Radio SLR, og det er en smilende sanger, der kort efter kommer ud af døren.

Hun stiller op til et hurtigt billede og Ugeavisen får en eksklusiv mulighed for at tale med kvinden bag radio- og Spotifyhits som "I Wanna Be Dancing" og sangen om den kølige: "45 Fahrenheit Girl".

Kendt ansigt på Top 10 31-årige Drew Sycamore har stemmen, ansigtet og stilen. Hun minder om Chrissie Hynde fra Pretenders, men det viser sig hurtigt, at det ikke nytter at sammenligne den dansk-walisiske sanger med andre.

Hun er dog den første og eneste kvinde, der blander sig i Gramex' Top 10 over de meste spillede danske musikere i 2020.

Men Drew Sycamore er først og fremmest sig selv, og det virker. Hendes optræden som gæst i X Factor og Zulu Awards har gjort hendes person - og ikke mindst hendes stemme - kendt blandt unge og deres forældre.

- Det var meningen, vi skulle spille i Næstved, men planerne blev ændret i forbindelse med corona. Men jeg har dog været her før. Det var som support for Alex Vargas, siger Drew Sycamore.

Du er, som du er Det er fem år siden og der er sket meget siden. I begyndelsen kaldte hendes pladeselskab Warner Brothers hende for en "rock'n'roll Pochahontas", men siden har hun fundet sin egen vej.

- Det sværeste i verden er, at se sig selv udefra. At lave sig selv til et koncept og træne sig selv til noget. Det kan man ikke. Du er, som du er - det er lettere på den måde, siger Drew Sycamore og mindes gymnasietiden.

Dengang valgte hun 100 procent ud fra det hun havde lyst til her og nu.

Bowie frem for Dylan Det visuelle udtryk og grafiske design har formet hende som kunstner.

Lyrikken regnes for det allervigtigste. Blandt andet derfor er hun ikke inspireret af Bob Dylan. Hun har til gengæld skamlyttet til Whitney Houston, og i dag - som voksen - ser hun mest op til David Bowie. Som den store kunstner - som den han var, musikken og det liv han havde.

- Jeg har dygtige mennesker omkring mig, og jeg er glad for, at tingene flasker sig. Artiklen fortsætter under billedet.

Studievært på Radio SLR, Christian Stoltenberg, har haft Drew Sycamore i studiet, hvor hun sang sin single Jungle live til lytterne. Foto: Jan Jensen

Babyer danser - Jeg ønsker, at min musik kommer ud til alle, der vil høre det. Jeg har fået videoer med babyer, der danser til "I Wanna Be Dancing". Det er skønt, og selvfølgelig drømmer man stort som sanger. Jeg vil gerne nå langt, siger Drew Sycamore.

Hun nævner den gode stil fra Lukas Graham og Mø. De har vist vejen internationalt: - Når de kan, så kan jeg også, siger hun og smiler.

Unges kor gik i hjertet Drew Sycamore glæder sig til at tage på turné med sit nye album. Det bliver noget helt andet end live-streaming på sociale medier.

- For en måneds tid siden var jeg på Skibelund Efterskole. Min guitarist Lasse og jeg skulle optræde til en lille festival for eleverne, som havde deres egen smitteboble. Jeg nåede kun at synge: You should take... og så sang de allesammen resten. Jeg gik helt i stå og måtte tage mig sammen, for jeg blev helt rørt. Det er en oplevelse, jeg aldrig vil glemme.

Magien på scenen Drew Sycamore glæder sig til at opleve at energien på scenen udveksles med publikum. Det er der i nærværet magien opstår.

Drew Sycamore vil gerne tilbage til Næstved, men i efteråret skal man enten til Roskilde, Køge eller Slagelse for at opleve hende i "nabolaget".