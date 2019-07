Se billedserie Endnu ved ingen helt, hvad der skal ske med en ny svømmehal. Men den i Birkebjergparken ser ud til at lukke. Foto: Anna C. Møhl

Svømmeklub håber på flere penge: Brug for mere vand

Næstved - 05. juli 2019

- Jeg har sagt til borgmesteren, at vi til de kommende budgetforhandlinger må kigge på, om vi ikke kan finde 15 millioner kroner mere. Det er der brug for, for at vi kan få den optimale løsning.

Sådan sagde Linda Frederiksen (S), formand for Næstved Kommunes Kultur- og Demokratiudvalg, i gårsdagens Sjællandske, og den udmelding om en ny svømmehal vækker glæde hos NIF Svøm og formand Sisse Skovly Larsen:

- Selvfølgelig, for vi vil jo rigtig gerne have et 50 meter-bassin, hvor der i det nuværende forslag kun er lagt op til et på 25 meter. Det vigtigste for os er, at det vil kunne bruges til stævner og mesterskaber, siger hun og fortsætter:

- Allerhelst så vi gerne, at man indtil videre venter med både wellness- og legeområdet, for så kunne der blive råd til både et 50 og et 25 meter-bassin. Det ville kunne tiltrække alle store mesterskaber og virkelig sætte Næstved på landkortet.

Svømmeformanden erkender, at klubberne er en udgift for kommunen, der har brug for indtægter, hvorfor wellness og leg er inkluderet i politikernes nuværende forslag. Men hun fremhæver også, at nærmeste svømmehal med et 50 meter-bassin er i Ishøj, og den er ikke ligefrem moderne. Ellers skal man til Bellahøj eller Taastrup.

- Dermed vil man tiltrække svømmere fra mange andre klubber rundt om Næstved. Hvis vi kun får et 25 meter bassin, er der slet ikke plads nok i forhold til de nuværende aktiviteter, hvor der i forvejen er rigtig svært at finde tider, fastslår Sisse Skovly Larsen.

- Vi må sige nej til aqua fitness- og biking, fordi alle tider er booket. Elitesvømmerne kan ikke få lige så meget vandtid her, som andre steder. Vi har ellers to velfungerende klubber i NIF Svøm og HG, som laver gode resultater trods dårlige forhold, så det er frustrerende, tilføjer hun.

En ny svømmehal skal efter planen åbne til efteråret 2022.