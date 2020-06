Fladså Svømmehal skal renoveres for 9,3 millioner kroner. Foto: Esben Thoby

Send til din ven. X Artiklen: Svømmehalspenge: Politiker havde håbet på flere alternativer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svømmehalspenge: Politiker havde håbet på flere alternativer

Næstved - 02. juni 2020 kl. 04:06 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag skal medlemmerne af Kultur- og Demokratiudvalget i Næstved tage stilling til, hvor de vil finde de 1,7 millioner kroner, der fortsat mangler for at have finansieringen på plads til renoveringen af Fladså Svømmehal i Mogenstrup.

Beslutningen skulle egentlig have været truffet på forrige møde, men dengang havde administrationen indstillet, at midlerne skulle tages fra budgettet til »Kulturaktiviteter i lokalområder« i både 2020 og 2021. Det var særligt Venstre imod, og derfor blev politikerne enige om at bede administrationen udarbejde alternative løsningsforslag.

- Det har nok været lidt en automatreaktion. "Nå, nu har vi taget fra puljen til landdistriktspenge et par gange, så gør vi det bare igen". Jeg spurgte derfor meget klart efter to og allerhelst tre alternativer, men det er så kun blevet til et enkelt, siger udvalgsmedlem Rico Carlsen (V).

Foyer må vente I det alternative forslag tages der stadig en million fra puljen til lokalområderne. De sidste 700.000 findes ved at udskyde etableringen af en foyer i Grønnegades Kaserne Kulturcenter til en halv million kroner samt 200.000 fra den aflyste Fritids- og Foreningskonference. Der er ikke udsigt til en erstatningskonference i 2020.

Dermed er der kun to scenarier i spil: At tage alle 1,7 millioner fra puljen til lokalområderne eller det alternative forslag.

- Jeg stemmer nok for det alternative forslag, når nu situationen er, som den er. Der er stort set ingen penge på anlægsbudgettet på kulturområdet, fordi det hele går til den nye svømmehal på Stenlængegrunden. Hvis man skulle til at skrabe 50.000 sammen her og 30.000 der, så gør man nok mere skade. Der er ikke ret meget at rykke rundt med, erkender Rico Carlsen.

- Så er der trods alt stadig en halv million kroner tilbage til lokalområderne i både 2021 og 2022. Det er svært at sige, om flertalsgruppen bakker om, men jeg er optimistisk i forhold til det, tilføjer han.

Hemmeligholdt rapport Baggrunden for renoveringen af Fladså Svømmehal skal findes i en tilstandsrapport om forholdene, der i september sidste år pludselig dukkede op - ved et tilfælde - efter at have samlet støv i en skuffe i over tre år. Den indikerede, at svømmehallen kraftigt trængte til en renovering, hvilket blev bekræftet af en ny rapport, der straks blev bestilt.

Derfor måtte Kultur- og Demokratiudvalget fremtrylle knap syv millioner kroner til de yderst nødvendige forbedringer. Dette var dog ikke nok, og i januar voksede regningen så med 850.000 kroner, fordi projektets byggerådgiver anbefalede, at også overløbsrenderne i svømmehallen skulle udskiftes.

Senere viste det sig, at byggerådgiveren havde skudt fuldstændig forbi med prisen. 850.000 var slet ikke nok, faktisk skulle der bruges 1,7 millioner yderligere. Dem blev udvalget på seneste møde enige om at bevillige, så eneste spørgsmål på dagsordenen i dag er, hvor pengene skal tages fra.

relaterede artikler

Nødstedt svømmehal har brug for flere penge 07. januar 2020 kl. 05:15

Budgetfinte sikrer millioner til svømmehal 03. september 2019 kl. 19:45

Hemmelig rapport afslører: Svømmehal er ved at ruste op 31. august 2019 kl. 05:16