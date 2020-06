Svømmehaller genåbner udensauna og skabe til omklædning

Du må nemlig ikke bruge skabene til at aflevere dit tøj. Du skal stå i kø til bruserne. Du skal også stå i kø for at komme i vandet og når du har overstået badeturen er der ingen lun sauna-løsning i vente. Saunaerne er nemlig lukket land, mens den lumske coronavirus stadig er iblandt os.

Han har haft et større hovedbrud med at få åbnet svømmehallerne forsvarligt og er endnu ikke helt i mål med de præcise retningslinier for svømning under corona-krisen. Men det ligger fast, at Næstved Svømmehal genåbner mandag den 15. juni og Herlufsholm Svømmehal en uge senere, mandag den 22. juni.

- Årsagen til, at vi først er i stand til at genåbne Herlufsholm Svømmehal om 14 dage skyldes, at vi er i gang med noget rørarbejde. Vi har også besluttet ikke at genåbne varmtvandsbassinet på denne side af sommerferien. Det giver ingen mening, eftersom der kun er halvanden uge til at varmtvandsbassinet under normale vilkår ville lukke ned for sommeren og samtidig er det en bekostelig affære at øge vandtemperaturen fra 20 til 34 grader. Derfor må vi vente med at åbne op igen til vi når uge 33, siger Phillip Green.