Svømmehal skal renoveres for millioner

Næstved - 02. september 2019 kl. 11:53 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mere end tre år har en tilstandsrapport af Fladså Svømmehal ligget i Mogenstrup og samlet støv.

Rapporten er først for nylig ved et tilfælde kommet op til overfladen.

Som direkte konsekvens af forfaldet i svømmehallens betonkonstruktion skal Byrådets kulturudvalget fremtrylle næsten syv millioner kroner til renoveringsarbejdet.

Var tilstandsrapporten fra 2016 kommet videre fra den selvejende institutions ledelse til kultur- og fritidsforvaltningen, havde kulturudvalget ikke været nødt til akut at støvsuge kontoen for at finde 6,8 millioner kroner.

Kim Dawartz, centerchef i center for Kultur og Borgerservice, fik kaffen galt i halsen, da det gik op for ham, at tilstandsrapporten fra 2016 om svømmehallens tiltagende forfald ikke var sendt videre til det kommunale system.

- Jeg var jo nervøs for, om det var så alvorligt, at vi var nødt til at lukke hallen, men det er heldigvis ikke nødvendigt, siger Kim Dawartz.

Da han fik læst den hidtil ukendte tilstandsrapport fra 2016, blev endnu en rapport udfærdiget. Den beskriver nogenlunde de samme skader. Men tonen er skærpet. Der skal igangsættes en omfattende renovering af både øvebassinet og promenadedækket inden for et år.

- Jeg udtrykte min undren over, at vi ikke havde fået noget at vide tidligere og det blev da også til et enkelt host fra min side, siger Kim Dawartz.

Byrådsmedlem Githa Nelander (DF) er skarp i sin kritik af forløbet. Oplysninger om, at der har været tilbageholdt oplysninger i tre år, kommer for Githa Nelander som en bombe fra femmeter vippen.

- Det er virkelig en grim sag. Sådan noget skal jo frem med det samme og ikke komme luskende som en tyv om natten, siger hun.

Kulturudvalget skal mandag beslutte, om der skal sendes knap syv millioner kroner i retning af svømmehallen eller ej. Pengene til renoveringen findes blandt andet ved at flytte rundt på afsatte midler til ny svømmehal i Næstved.

- Igen går der penge fra det store svømmehalsprojekt, sukker Githa Nelander.

Formand for kulturudvalget Linda Frederiksen (S) er mere optimistisk - omend det ærgrer hende voldsomt, at tilstandsrapportens konklusioner er blevet fortiet i mere end tre år.

- Det er en selvejende institution, så vores viden beror jo på, hvad vi får af oplysninger fra dem, siger hun.

Og opfordrer til, at hvis man ligger inde med oplysninger, som kulturforvaltningen gerne vil kende til, så sig det højt.

- Hvis der er udfordringer, så kom til os. Problemerne forsvinder jo ikke af sig selv, siger Linda Frederiksen.

Svømmehaller er et stort debatemne i Næstved.

Friluftsbadet i Herlufmagle og svømmehallen i Mogenstrup skal bevares. Skæbnen for Herlufsholm Svømmehal, Næstved Svømmehal og varmtvandsbassinerne i Birkebjergparken peger i den modsatte retning. Nedrivning på grund af forfald. I stedet er der planer om at bygge en ny svømmehal på havnen eller Stenlængegård-arealet.

Sjællandske har kontaktet Fladsåhallens bestyrelse. To af dem husker intet om en tilstandsrapport i 2016. Det er ikke lykkedes at komme i kontakt med bestyrelsesformanden eller den tidligere halinspektør gennem mange år.

Svømmehallen lukker i tre måneder frem til jul for at få udskiftet vandbehandlingsanlægget. I forsommeren 2020 lukker svømmehallen igen for at gennemgå en større renovering af betondækket.

