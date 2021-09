Fladså svømmehal genåbner efter en lang og kostbar renovering. Det lille bassin er fortsat lukket land for badegæsterne. Privatfoto

Svømmehal genåbner i dag

Næstved - 06. september 2021 kl. 05:16 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Morgensvømmerne i Mogenstrup og andre gode folk kan atter tage sig en dynamisk dukkert i det klare klorvand i Fladsåhallens svømmehal. I dag genåbner svømmehallen efter at prøver af vandkvaliteten har vist, at det er fuldt forsvarligt at bruge bassinet. Men kun det store bassin. Det lille bassin forbliver foreløbigt lukket og afventer udbedring, fortæller centerleder i Fladsåhallen, Brian Hansen.

- Vi åbner som normalt for badegæster og skolebørn og vores omklædningsrum er også blevet renoveret. Det kan vi glæde os over, fortæller han.

Rusten svømmehal

Genåbningen sker efter en problematisk renovering, der stadig udfordrer Fladsåhallen. I 2019 kom meldingen om, at svømmehallen var ramt af store rustskader og det gamle 25 meter bassin var så gennemtæret, at det måtte skiftes ud. En gammel og hemmeligholdt tilstandsrapport oppe på kommunen afslørede alvorlige fejl og mangler i svømmehallen i Mogenstrup og byrådet måtte støvsuge budgettet for at finde de første syv millioner kroner til renoveringen.

Det skulle senere vise sig at blive væsentligt dyrere. I januar voksede udgifterne med yderligere 850.000 kroner og i maj stod det så klart, at der måtte findes yderligere 1,7 millioner kroner for at færdiggøre renoveringen.

Nu er det meste på plads, men flisearbejdet i det lille bassin er angiveligt lagt så skævt, at bassinet fortsat ikke kan bruges til at bade i. Første melding lød ellers på, at flisearbejdet holder sig indenfor tolerance-tærsklen og ikke skulle laves om. Men nu er der angiveligt udsigt til at fliserne endnu engang skal lægges om, så de undgår at give rifter i tæer og badenumser på de mindste.