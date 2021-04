Den 100 meter lange svingbro holder kun ét spor åbent til efteråret, når Vejdirektoratet vedligeholder broen.Foto: Bjarke Skov

Svingbroen skal renoveres: Tre måneders vejarbejde venter forude

Næstved - 29. april 2021 kl. 08:15 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Den 100 meter lange svingbro, som forbinder Næstved Kanal på strækningen mod Slagelse, skal efter planen renoveres til efteråret. Den 24 år gamle svingbro skal både have nye riste på svingfaget, og det gamle brostyrehus, som ikke længere bruges, skal fjernes. Derfor lukker den gamle svinger ned til kun at have åbent i ét spor mellem august og oktober.

- Vedligeholdelsen skal sikre, at broen får forlænget levetid, siger Hans-Åge Cordua, som er fagprojektleder på projektet i Vejdirektoratet.

Et nødvendigt onde I Danmark har vi mange broer og tunneler, og samlet vedligeholder Vejdirektoratet 2.500 broer og tunneler. De binder vores kystrige land sammen, og de danske trafikanter er derfor ofte afhængige af at kunne køre over en bro eller to, når der skal køres langt.

Derfor kan det blive en udfordring for broens mange bilister, som måske kan blive nødt til at køre udenom til august. Men det er vigtigt, at broerne og tunnelerne hele tiden holdes ved lige, fortæller Hans-Åge Cordua.

- Det er et nødvendigt onde, som desværre ikke kan undgå at ramme afviklingen af trafikken i området. Men vi gør alt hvad vi kan for at få åbnet ekstra spor i myldretiden, og hvis muligt vil vi arbejde om natten, siger han.

Lukkes helt ned Når det tidligere brostyrehus fjernes til efteråret, lukker alle fire spor på broen helt ned. Men det drejer sig kun om få timer en enkelt nat, forsikrer Hans-Åge Cordua.

Ellers fortsætter trafikken over broen i et spor, som planlagt indtil oktober, siger han.

Trafikanter har siden 1997 kunne svinge over Næstved Kanal, da den dengang nye omfartsvej vest om Næstved blev bygget sammen med svingbroen.

Svingbroen fører den 2-sporerede omfartsvej og en dobbeltrettet cykelsti over den 44 meter brede kanal. Betjeningen og den daglige drift af broen foretages af Næstved Havn. Hver dag passerer mellem to og fem skibe gennem kanalen.

