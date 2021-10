Svedig valgflæsk med chili og letmælk

Sct. Jørgens Park: Hvad gør man ikke for at få budskaberne ud.

De deltagende lokalpolitikere var Per Sørensen (S), Kristian Skov-Andersen (V), Aligo Francis (A) Karina Jørgensen (F), Helge Adam Møller (C), Githa Nelander (D), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V) og Brian Hornbek (A).

Flæsk ad libitum

Valgflæsk er den gennemgående servering før et valg, og tilhørerne slap da ikke for at høre, hvor meget de ville gøre for de ældre, plejehjemspladserne, for normeringerne i daginstitutioner, for planerne omkring den kommende og den eksisterende havn, svømmehallen, fællesskabet, integrationen, skolerne, de handicappede, hospitalerne og hvad der ellers lå dem på sinde uanset partitilhør.