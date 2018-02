Svar fra borgmesteren: Vil se på ny og bedre svarprocedure

Se billedserie Centerchef Bo Gammelgaard erkender, at man burde have reageret på Ombudsmandens henvendelse.

Næstved - 14. februar 2018 kl. 11:06 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Sjællandske kontakter borgmester Carsten Rasmussen angående en mail fra Ombudsmanden angående den utilfredse Majken Lund Peters, er han et stort spørgsmålstegn.

Hvis han har fået den, så har han i hvert fald ikke set den, fortæller han

- Det kan jeg kun beklage. Det vil jeg undersøge i weekenden, siger han.

Mandag er Carsten Rasmussen tilbage og kan fortælle, at kommunens administration har reageret på Ombudsmanden henvendelse og har svaret på Majken Lund Peters henvendelser, men at det ikke fremgår af disse svar, at de kommer på baggrund af hendes henvendelser til borgmesteren.

- Jeg kan godt se, at vi skulle have kvitteret til Majken Lund Peters. Det skal jeg nok blive bedre til, siger Carsten Rasmussen.

Nu vil han se på, hvordan det skal foregår i fremtiden, så borgerne er klar over, at et eventuelt svar, de modtager, sker på grund af deres henvendelse til borgmesteren.

Borgmester Carsten Rasmussen vil stadig ikke tage stilling til Majken Lund Peters klage over Næstved Kommunes sagsbehandling og vejledning.

- Nej, jeg kan ikke sagsbehandle, siger han.

End ikke Folketingets Ombudsmands henstilling til borgmesteren om at tage stilling kan få Carsten Rasmussen til at skifte mening.

Han forbeholder sig retten til at sende sagen videre til det ansvarlige kommunale center - i dette tilfælde Center for Handicap og Psykiatri. Selv om det betyder, at de der kommer til at behandle en klage over dem selv.

Majken Lund Peters afviser dog, at hun har fået svar fra Center for Handicap og Psykiatri, der omhandler hendes klagepunkter angående Allan Lund Peters.

Centerchef Bo Gammelgaard bekræfter, at der ikke er svaret eller reageret på Ombudsmandens henvendelse, men han erkender, at det skulle man nok have gjort.

- Vi har bare set det, som en del af den igangværende sag, men vi tager det alvorligt, siger han.